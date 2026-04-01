ارتبط البرقوق المجفف، أو ما يعرف بالقراصيا، بقدرته على تيسير عملية الهضم والتخفيف من الإمساك، لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن فوائده الصحية تمتد إلى ما هو أبعد عن ذلك، فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساهم في تعزيز صحة العظام، دعم الأمعاء، وحتى تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ما فوائد البرقوق المجفف؟



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالبرقوق المجفف غني بالألياف الطبيعية ومركب السوربيتول، الذي يعمل على سحب الماء إلى الأمعاء لتسهيل حركة البراز، ويحتوي على البوتاسيوم، وفيتامين ك، والنحاس، وعدد من مضادات الأكسدة.

هل البرقوق يحارب السرطان؟



تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن محتوى البرقوق العالي من الألياف والمركبات الفينولية يمكن أن يساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء، فبيئة الأمعاء الصحية المرتبطة بالبرقوق تساعد في حماية الخلايا من التغيرات الوراثية غير الطبيعية، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة التي تضر بالحمض النووي.

كيف يؤثر البرقوق المجفف على العظام والمفاصل؟



البرقوق المجفف خيار مثالي لدعم صحة العظام والمفاصل، حيث أظهرت الدراسات أن استهلاك حوالي 50 جرام يوميا " 5–6 حبات"، يمكن أن يحافظ على كثافة عظام الورك ويحد من علامات هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، بسبب مضادات الالتهاب والبوليفينولات وفيتامين ك.

هل البرقوق يحسن صحة الأمعاء؟



البرقوق المجفف لا يقتصر دوره على تليين الأمعاء فحسب، بل يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يعزز صحة الأمعاء على المدى الطويل، فتناول 8–12 حبة يوميا يمكن أن يقلل من الإمساك الخفيف إلى المتوسط، وأحيانا يكون أكثر فاعلية من مكملات الألياف التجارية، كما يمكن شرب عصير البرقوق بكميات معتدلة لدعم الهضم، مع الحرص على عدم زيادة السعرات الحرارية.

كيف نتناول البرقوق المجفف بشكل أمثل؟



ينصح الخبراء بتناول 3–5 حبات يوميا ضمن نظام غذائي متوازن، ويفضل تناولها مع البروتينات أو الدهون مثل الزبادي أو المكسرات للحفاظ على استقرار السكر في الدم، كما يجب شرب كمية كافية من الماء لتسهيل حركة الأمعاء.

