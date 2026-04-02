لم تكن الممرات الرخامية للبيت الأبيض تشهد هذا المستوى من الترقب منذ أسابيع. يخطو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو المنصة لإلقاء خطابه الرسمي الأول للأمة حول عملية "الغضب الملحمي" العسكرية وحرب إيران.

هذا الخطاب لا يرسخه نصرٌ عسكري حاسم، بل تفرضه طوارئ سياسية خانقة؛ حيث انزلقت معدلات التأييد الشعبي داخل الولايات المتحدة لاستمرار التدخل العسكري إلى ما دون 40%.

وبحسب أحدث استطلاعات وكالة رويترز/إبسوس التي أجريت أواخر مارس 2026، توقف دعم الأمريكيين للضربات العسكرية عند 35% فقط، بينما عبر 60% عن معارضتهم لها. وقد أظهرت البيانات أن ثلثي الأمريكيين يطالبون بإنهاء سريع للحرب حتى لو لم تتحقق أهدافها، في حين لم تتجاوز نسبة من يدعمون تدخلًا بريًا واسع النطاق حاجز الـ 7%. الأمر الذي يظهر إلى أي مدى يواجه ترامب في خطابه المرتقب ضبابية لم يكن أبدًا يتوقعه في هذه الحرب.

ترامب وحرب إيران.. مستنقع التخبط الاستراتيجي

تتطابق هذه الضبابية مع ما ترصده تحليلات "معهد نيولاينز" بشأن التعقيدات الاستخباراتية ورفض طهران لأي مفاوضات تحت شروط واشنطن المذلة. وهو تخبط يظهر بوضوح في ردود ترامب المتعارضة؛ فبينما صرح للصحفيين نهاية مارس بأن الحرب قد تنتهي خلال "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، عاد سريعًا عبر منصته "تروث سوشيال" ليهدد طهران بوعيد معلن بـ"محوها وإعادتها للعصر الحجري" ما لم تقم بفتح شرايين التجارة بوضوح عبر مضيق هرمز.

ترامب وكمين بزشكيان الاستباقي

وبدلًا من أن تُترك لترامب رفاهية توجيه سردية الخطاب لتسكين أوجاع الشارع الأمريكي، سقطت إدارته في كمين إيراني نصبه الرئيس مسعود بزشكيان.

فقبل ساعات من صعود ترامب للمنصة، وجه الرئيس الإيراني رسالة مفتوحة نشرتها وكالات الأنباء مباشرًة للمواطنين الأمريكيين، لاقتناص نقطة الضعف الأكبر ولضرب الشعار الانتخابي للرئيس الأمريكي في مقتل.

تساءل الرئيس الإيراني بصراحة عما إذا كانت أرقام التضخم والتدخلات السافرة تُحقق فعلًا وعود مبدأ "أمريكا أولًا"، أم إنها فقط مجرد حرب بالوكالة عن حكومة إسرائيل يدفع المواطن الأمريكي ثمنها.

حرب إيران.. خفوت حلم الهدنة

الرسالة الإيرانية وجهت ضربات متتالية لسردية البيت الأبيض، حيث فندت بشكل قاطع ادعاءات ترامب سعي طهران لوقف إطلاق النار، لتسقط بذلك الآمال المعلقة على التهدئة السريعة.

كما وجهت القيادة الإيرانية في رسالتها الاستباقية تحذيرًا صارمًا لدافعي الضرائب، معتبرةً أن أي توجه لضرب البنية التحتية والمياه يمثل "جريمة حرب" فعلية ستجلب فوضى تكلف واشنطن والعالم خسائر اقتصادية فادحة وتزرع كراهية تستمر لسنوات.

حرب إيران.. فوق الإحداثيات

وبهذه الاستراتيجية المزدوجة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه رهينة لجبهتين: جبهة داخلية تكتوي بنيران أسعار النفط ويرفض مستقلّوها دفع فاتورة المعركة، وجبهة خارجية تُجيد لعبة كسب الوقت والضغط المباشر على الرأي العام الغربي.

يقف ترامب الآن أمام الميكروفون بلا رفاهية للخطأ، محاولًا إقناع مواطنيه بأن دباباته وسفنه التي دخلت المعركة لحماية التجارة، لم تكن السبب المباشر وراء تفريغ جيوبهم في محطات الوقود. فهل ينجح أم يقع مجددًا في أزمة غطرسة خطابه؟