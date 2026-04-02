ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وأضاف ترامب في أول خطاب وطني رئيسي يتناول تفاصيل الحرب منذ اندلاعها في أواخر فبراير الماضي: "عملية الغضب الملحمي استهدفت الممول الأول للإرهاب في العالم إيران".

ويُعد هذا الخطاب، الذي سيلقيه ترامب من داخل البيت الأبيض، أول خطاب وطني رئيسي يتناول تفاصيل الحرب منذ اندلاعها في أواخر فبراير الماضي.