تناول الوجبات الخفيفة ليلا من العادات التي ترتبط بنمط الحياة اليومي، مثل التوتر أو السهر، وليس بالجوع الفعلي، مما يجعل فهم الدوافع وراء هذه العادة خطوة مهمة للتحكم فيها.

كشف موقع "Very Well Health" بعض التعديلات البسيطة التي تسهم في تقليل هذه الرغبة بشكل ملحوظ.

كيف تؤثر عادات الطعام النهارية على الوجبات الليلية؟

تخطي الوجبات أو عدم تناول طعام متوازن خلال النهار يدفع الجسم إلى البحث عن طاقة إضافية في المساء، لذلك، ينصح بتناول ثلاث وجبات رئيسية يوميا، مع تضمين البروتين والألياف للحفاظ على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة ليلا.

ما أهمية توقيت العشاء على الصحة؟

يؤدي توقيت العشاء دورا مهما في السيطرة على الجوع والهضم، لذا يفضل تناوله قبل النوم بنحو ثلاث ساعات، لتجنب الشعور بالجوع ليلا أو اضطرابات الهضم التي تؤثر على جودة النوم والصحة العامة.

هل تناول الطعام ليلا دائما بسبب الجوع؟

لا يرتبط تناول الوجبات الليلية بالجوع فقط، بل قد يكون نتيجة التوتر والملل أو عادة يومية مرتبطة بمشاهدة التلفاز.

كما يمكن أن يخلط بين العطش والجوع، ما يؤدي إلى تناول الطعام دون حاجة فعلية.

كيف يمكن التحكم بالرغبة في تناول الطعام ليلا؟

يمكن تقليل الرغبة في تناول الطعام ليلا من خلال شرب الماء أو تناول مشروب دافئ خال من الكافيين، بالإضافة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق.

كما ترتبط قلة النوم بزيادة الشهية، إذ تؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع، مما يزيد احتمال تناول الطعام في ساعات متأخرة.

كما أن السهر لفترات طويلة يمنح وقتا إضافيا للأكل، مما يعزز هذه العادة غير الصحية.

كيف يسهم النوم المنتظم والنظام الغذائي المتوازن في التحكم بالوجبات الليلية؟

يساعد الالتزام بروتين نوم منتظم على تقليل السلوكيات المرتبطة بالأكل ليلا وتحسين توازن الشهية خلال اليوم.

ويؤثر الأكل المتأخر على إيقاع الجسم الحيوي، ويزيد خطر اضطرابات الهضم وارتفاع السكر، خاصة لدى بعض الفئات.

