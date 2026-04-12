كشفت الدكتورة أولجا روماشينا، خبيرة التغذية الروسية أن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة النوم.

ما أفضل مشروب يمكن تناوله في المساء لتحسين النوم؟

يعد شاي الأعشاب مع البابونج من أفضل الخيارات في المساء، إذ يحتوي على مركّب الأبيجينين المضاد للأكسدة، الذي يساعد على تعزيز الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما يسهم في تقليل التوتر بشكل لطيف قبل النوم.

هل يعد هذا المشروب مصدرا طبيعيا للميلاتونين؟

نعم، يعتبر عصير الكرز الحامض من المصادر الغذائية التي تحتوي على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، وفقا لـ "m24".

هل يعتبر الحليب مشروبا مناسبا في المساء؟

نعم، يعد الحليب من الخيارات الجيدة لتناوله قبل النوم، نظرا لتركيبته الغذائية التي تدعم الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

هل تساعد مشروبات جذر الناردين على النوم؟

نعم، يمكن أن تكون المشروبات التي تحتوي على جذر نبات الناردين خيارا مناسبًا قبل النوم، إذ يُعتقد أنها تساهم في تهدئة الجهاز العصبي.

كما يساعد الناردين على زيادة مستوى حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو الناقل العصبي المثبط الرئيسي في الجهاز العصبي، والذي يعمل على تقليل نشاط الدماغ المفرط.

كيف يمكن للعادات المسائية أن تهيئ الدماغ للنوم والراحة؟

لذلك، من الضروري تحويل هذه الممارسات إلى عادات يومية، حتى يتلقى الدماغ إشارة واضحة بأن اليوم قد انتهى وحان وقت الاسترخاء والنوم. كما يُنصح في فترة المساء بتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي المركز.

كيف يؤثر الكافيين على الأدينوزين ويعطل إشارات الشعور بالنعاس؟

يعمل الكافيين الموجود في هذه المشروبات على تثبيط تأثير مادة الأدينوزين في الدماغ، وهي مادة تتراكم تدريجيًا خلال النهار وتُسهم في الشعور بالنعاس والتعب.

لذلك، فإن تناول هذه المشروبات في المساء قد يربك الإشارات العصبية في الدماغ، ويمنعه من إدراك الحاجة الطبيعية للراحة والنوم.

لماذا ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالسكر قبل النوم؟

بالإضافة إلى ذلك، لا تنصح الخبيرة بتناول المشروبات الكحولية، لأنها تؤثر سلبا على جودة النوم. كما يجب تجنب المشروبات الغنية بالسكر، لأنها تسبب ارتفاعا حادا في مستوى الأنسولين، ما يمنح الجسم طاقة زائدة، في حين هو بحاجة إلى التباطؤ.

