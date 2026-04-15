قد لا تبدو نزهة قصيرة، لعشر دقائق فقط، ذات أهمية كبيرة لصحتك، لكن عند اختيار التوقيت المناسب، يمكنها أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم بطرق قد لا تحققها التمارين الرياضية الطويلة.

يركز معظم الناس على الوصول إلى عدد معين من الخطوات، 8000 أو 10000 خطوة، أو حتى أكثر، لكن تشير الأبحاث الحديثة إلى أن توقيت هذه الخطوات قد يكون أكثر أهمية، خاصة بعد الوجبات، يستجيب الجسم بشكل مختلف، وهنا تبدأ هذه العادة البسيطة في إظهار قوتها، بحسب موقع timesofindia.

لماذا توقيت المشي أهم من الخطوات؟



بعد كل وجبة، يقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات إلى جلوكوز، يدخل هذا الجلوكوز إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالنسبة للكثيرين، وخاصة المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني، قد تكون هذه الارتفاعات حادة ومتكررة، لكن المشي مباشرة بعد تناول الطعام يغير هذه الاستجابة.

فبدلا من ترك الجلوكوز يتراكم في الدم، تبدأ العضلات في استخدامه فورا، هذا يقلل من الارتفاعات المفاجئة ويحافظ على استقرار المستويات طوال اليوم، ولا يتعلق التأثير بشدة المشي، فحتى المشي بوتيرة مريحة مفيد.

ما تأثير توقيت المشي على مستوى السكر؟



كشفت العديد من الدراسات هذه العلاقة بين التوقيت والتحكم في مستوى السكر في الدم، ووجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة بالهند، أن المشي لفترات قصيرة بعد الوجبات يحسن مستويات الجلوكوز بشكل أكثر فعالية من المشي لفترة أطول في وقت آخر من اليوم.

ووجدت دراسة أخرى مدعومة من الجمعية الأمريكية للسكري أن ثلاث جولات مشي قصيرة، واحدة بعد كل وجبة، تساعد في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبات بشكل ملحوظ.

وتتوافق هذه النتائج مع التوصيات الصحية العالمية المتزايدة، حيث غالبا ما تكون الممارسات الصغيرة والمستمرة على مدار اليوم أكثر فعالية من بذل جهد كبير لمرة واحدة.

بعد تناول الطعام، يساعد الأنسولين على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، وعند إضافة المشي لفترة قصيرة، تبدأ العضلات في استخدام الجلوكوز دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الأنسولين، ما يحسن حساسية الأنسولين.

ما فوائد المشي بعد الأكل؟



مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الروتين البسيط إلى:



تقليل الارتفاعات المفاجئة في مستوى السكر في الدم.

تحسين مستويات الطاقة على مدار اليوم.

تقليل الضغط على البنكرياس.

دعم صحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل.

فوائد إضافية غير ملحوظة للمشي بعد الوجبات



لا تقتصر فوائد المشي القصير بعد الوجبات على تنظيم مستوى السكر في الدم فحسب، بل يحسن الهضم أيضا من خلال تعزيز حركة الأمعاء، إذ يلاحظ الكثيرون انخفاضا في الانتفاخ والشعور بالثقل بعد الوجبات، بالإضافة إلى تقليل النعاس الذي غالبا ما ينتج عن تقلبات مستوى السكر في الدم.

هذه العادة البسيطة تساعد أيضا على الهضم، وتقلل من التعب بعد الوجبات، وتساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، كما يحدث المشي القصير تغييرا إيجابيا في الحالة الذهنية، فهو بمثابة استراحة قصيرة بين ساعات العمل المزدحمة، ويصفي الذهن دون بذل مجهود كبير.

فالمشي البطيء حول المنزل، أو بضع جولات على الشرفة، أو حتى المشي أثناء المكالمات الهاتفية، كلها أمور مفيدة، المهم هو الاستمرارية.

