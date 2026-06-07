أثار البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك المصري، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بدعم واضح لمنتخب مصر خلال المواجهة الودية التي تجمع الفراعنة بمنتخب بلاده البرازيل.

كيف دعم بيزيرا منتخب الفراعنة؟

ونشر بيزيرا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعته للمباراة الودية في منزله، مع توجيه دعماً خاصاً للفراعنة على حساب منتخب بلاده بوضع العلم المصري.

نتيجة ودية مصر والبرازيل الآن

ولازالت النتيجة تشير حتى الآن إلى تقدم البرازيل على مصر بنتيجة 2-1.

وتقدم منتخب البرازيل أولاً عبر برونو جيمارايش في الدقيقة 8 بعد خطأ دفاعي من مهند لاشين، قبل أن يرد منتخب مصر سريعاً في الدقيقة 10 عن طريق مصطفى زيكو مستغلاً خطأ في التمرير من ماركينيوس نحو الحارس أليسون.

وفي الشوط الثاني، أعاد إندريك التقدم للبرازيل في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من رافينيا أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك، لتستمر الأفضلية البرازيلية حتى الآن.