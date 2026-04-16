رغم فوائدها الكبيرة للصحة، قد تتحول التمارين الرياضية إلى مصدر للإصابات إذا أديت بطريقة خاطئة، خاصة مع انتشار التمارين العشوائية دون إشراف أو وعي كاف بأساسيات الأداء الصحيح.

وقال الدكتور كريم محمود، استشاري التغذية العلاجية وإصابات الملاعب، إن من أكثر الأخطاء شيوعا ممارسة التمارين دون إجراء الإحماء بشكل كاف، ما يزيد من خطر تمزق العضلات أو إصابات الأربطة، خاصة عند البدء بتمارين عالية الشدة بشكل مفاجئ.

أضرار الأداء الخاطئ للتمرين



وأوضح محمود في تصريحات لـ"مصراوي" أن الأداء الخاطئ للتمرين، مثل وضعيات الجسم غير السليمة أو استخدام أوزان أكبر من القدرة البدنية، يمثل عاملا رئيسيا في حدوث إصابات العمود الفقري والمفاصل، لافتا إلى أن كثيرا من الإصابات تحدث نتيجة تقليد تمارين من الإنترنت دون توجيه متخصص.

أضرار الإفراط في التمرين دون منح الجسم فترات راحة كافية



وأضاف أن الإفراط في التمرين دون منح الجسم فترات راحة كافية قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"الإجهاد العضلي المزمن"، وهو ما يزيد من احتمالية الالتهابات والإصابات المتكررة، خاصة لدى المبتدئين.

وأشار إلى أن تجاهل الإشارات التحذيرية للجسم، مثل الألم المستمر أو التورم، قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة وتحولها إلى مشكلة مزمنة، مؤكدا أن الألم ليس دائما مؤشرا إيجابيا على فعالية التمرين كما يعتقد البعض.

وشدد على أهمية الالتزام بأساسيات التدريب الآمن، مثل الإحماء الجيد، والتدرج في شدة التمارين، واستخدام التقنية الصحيحة، إلى جانب استشارة مختصين عند بدء برنامج رياضي جديد.

وأكد في ختام تصريحاته أن تحقيق الفائدة من التمارين يرتبط بكيفية الأداء، وأن الوعي بأساسيات الحركة السليمة هو العامل الأهم لتجنب الإصابات والحفاظ على صحة الجسم.

