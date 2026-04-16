إعلان

انتبه.. خطأ في التمارين الرياضية يسبب إصابات خطيرة

كتب- أحمد الضبع:

05:00 م 16/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم فوائدها الكبيرة للصحة، قد تتحول التمارين الرياضية إلى مصدر للإصابات إذا أديت بطريقة خاطئة، خاصة مع انتشار التمارين العشوائية دون إشراف أو وعي كاف بأساسيات الأداء الصحيح.

وقال الدكتور كريم محمود، استشاري التغذية العلاجية وإصابات الملاعب، إن من أكثر الأخطاء شيوعا ممارسة التمارين دون إجراء الإحماء بشكل كاف، ما يزيد من خطر تمزق العضلات أو إصابات الأربطة، خاصة عند البدء بتمارين عالية الشدة بشكل مفاجئ.

أضرار الأداء الخاطئ للتمرين


وأوضح محمود في تصريحات لـ"مصراوي" أن الأداء الخاطئ للتمرين، مثل وضعيات الجسم غير السليمة أو استخدام أوزان أكبر من القدرة البدنية، يمثل عاملا رئيسيا في حدوث إصابات العمود الفقري والمفاصل، لافتا إلى أن كثيرا من الإصابات تحدث نتيجة تقليد تمارين من الإنترنت دون توجيه متخصص.

أضرار الإفراط في التمرين دون منح الجسم فترات راحة كافية


وأضاف أن الإفراط في التمرين دون منح الجسم فترات راحة كافية قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"الإجهاد العضلي المزمن"، وهو ما يزيد من احتمالية الالتهابات والإصابات المتكررة، خاصة لدى المبتدئين.

وأشار إلى أن تجاهل الإشارات التحذيرية للجسم، مثل الألم المستمر أو التورم، قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة وتحولها إلى مشكلة مزمنة، مؤكدا أن الألم ليس دائما مؤشرا إيجابيا على فعالية التمرين كما يعتقد البعض.

وشدد على أهمية الالتزام بأساسيات التدريب الآمن، مثل الإحماء الجيد، والتدرج في شدة التمارين، واستخدام التقنية الصحيحة، إلى جانب استشارة مختصين عند بدء برنامج رياضي جديد.

وأكد في ختام تصريحاته أن تحقيق الفائدة من التمارين يرتبط بكيفية الأداء، وأن الوعي بأساسيات الحركة السليمة هو العامل الأهم لتجنب الإصابات والحفاظ على صحة الجسم.

أحدث الموضوعات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
صراع الصدارة يشتغل والأهلي يترقب.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
رياضة محلية

صراع الصدارة يشتغل والأهلي يترقب.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
نصائح طبية

تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين