حذرت طبيبة الأسنان الروسية بهافيكا باريك من أن التوتر النفسي قد يدفع العديد من الأشخاص إلى ممارسة عادات لا إرادية أثناء النوم، مثل طحن أو صرير الأسنان، مما يسبب أضرارا دائمة للأسنان.

صرير الأسنان: عادة لا إرادية تتفاقم مع الضغوط النفسية

أوضحت طبيبة الأسنان بهافيكا باريك أن صرير الأسنان، الذي يشمل طحن الأسنان أو الضغط عليها بصورة لا إرادية، أصبح من المشكلات المتزايدة التي يلاحظها أطباء الأسنان بشكل متكرر.

وتزداد هذه الظاهرة بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من الضغوط النفسية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين التوتر النفسي والصحة الفموية، ويستدعي الانتباه للكشف المبكر وإدارة العوامل المسببة للحماية من الأضرار الدائمة للأسنان والفك.

كما أن العديد من الأشخاص يربطون التوتر باضطرابات النوم أو الصداع أو تراجع المزاج، إلا أنهم غالبا لا يدركون تأثيره المباشر على صحة الأسنان والفك.

ويشير هذا إلى أن التوتر النفسي يمكن أن يسبب عادات لا إرادية مثل صرير الأسنان، مما يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد للأسنان والفك إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب، سواء من خلال التدابير الوقائية أو العلاج الطبي المبكر.

ما هي علامات صرير الأسنان؟

وتشمل العلامات التي تكشف الإصابة بصرير الأسنان تشمل تسطح الأسنان بصورة غير طبيعية، وتشققات في طبقة المينا، إلى جانب الاستيقاظ صباحا مع الشعور بشد في الفك أو صداع خفيف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت أن أضرار صرير الأسنان تتراكم تدريجيا على مدى أشهر أو سنوات، قبل أن تظهر في صورة سن متصدع أو ألم مستمر في الفك أو زيادة ملحوظة في حساسية الأسنان، لذا فإن استشارة الطبيب مبكرا يساعد على الحد من الأضرار.

كما أن صرير الأسنان لا يقتصر على البالغين، بل يعد أكثر شيوعا بين الأطفال والمراهقين مقارنة بكبار السن.

نصائح للأشخاص الذين يشتبهون في معاناتهم من صرير الأسنان

مراقبة أعراض الصباح مثل شد الفك أو حساسية الأسنان وعدم تأجيل زيارة طبيب الأسنان، وحقن البوتوكس للحالات الشديدة بعد استشارة المختصين، وتقليل استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم لتحسين جودة النوم وتقليل التوتر.

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