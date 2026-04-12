إعلان

كيف يمكن تحسين اللياقة البدنية دون الذهاب إلى الجيم؟

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 12/04/2026

اللياقة البدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يتطلب تحسين الصحة البدنية الاشتراك في صالة رياضية أو الالتزام بتمارين مكثفة، إذ تشير دراسة حديثة أجراها باحثون من بريطانيا أن الحركات اليومية البسيطة تكون كافية لإحداث فرق ملموس في مستوى اللياقة والصحة.

هل تكفي فترات قصيرة من النشاط البدني لتحسين الصحة؟

يمكن أن تحقق فترات قصيرة من النشاط البدني، حتى وإن لم تتجاوز خمس دقائق فوائد صحية واضحة، خاصة عند تكرارها عدة مرات خلال اليوم.

كيف يؤثر النشاط البدني على الصحة؟

أظهرت الدراسة أن كثيرا من الأشخاص يتبنون فكرة الكل أو لا شيء في ممارسة الرياضة، ما يدفعهم إلى تجنب النشاط البدني إذا لم يتمكنوا من أداء تمارين كاملة.
ومع ذلك، فإن الحركات البسيطة يمكن أن تتراكم مع الوقت وتُحدث تأثيرا إيجابيا على الصحة، وفقا لـ "The Conversation".

هل يمكن اعتبار الأعمال المنزلية نشاطا بدنيا مفيدا؟

تعد الأعمال المنزلية مثل التنظيف أو البستنة، شكلا من أشكال النشاط البدني، إذ تتطلب حركة مستمرة وتشغل مجموعات عضلية مختلفة في الجسم.

كيف يؤثر المشي وركوب الدراجة على الصحة الجسدية والنفسية؟

المشي أو ركوب الدراجة كوسيلة للتنقل يرتبط بانخفاض نسبة الدهون في الجسم، وتحسن ضغط الدم وتعزيز الصحة النفسية حتى عند دمجه بشكل بسيط في الروتين اليومي.

ما أهمية الحركات العرضية في تقليل آثار الجلوس الطويل؟

تشمل الحركات المفيدة أيضا ما يعرف بـ الحركات العرضية، مثل صعود الدرج بدلًا من المصعد، أو الوقوف أثناء الاجتماعات، أو أخذ فترات قصيرة للحركة خلال العمل، وهي ممارسات قد تُسهم في تقليل آثار الجلوس لفترات طويلة.

كيف يؤثر تقليل الجلوس على مؤشرات الصحة العامة؟

تقليل فترات الجلوس حتى من خلال استخدام مكاتب قابلة للوقوف، يمكن أن يحسن مؤشرات صحية مهمة مثل مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا:

هل يساعد المشي على تسهيل الولادة؟.. استشارية توضح

في 5 دقائق فقط.. عادة بسيطة قد تحميك من النوبة القلبية

ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟


التمارين الرياضية المشي الصحة النفسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
حوادث وقضايا

لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زووم

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
نائب ترامب: سنعود إلى أمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. ووضعنا خطوطنا الحمراء
شئون عربية و دولية

نائب ترامب: سنعود إلى أمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. ووضعنا خطوطنا الحمراء
"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع
نصائح طبية

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات