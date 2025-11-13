اللياقة البدنية.. السر الأكثر فعالية لإطالة العمر وصحة القلب والدماغ

يساهم الحرص على القيام بالتمارين الرياضية على دعم صحة القلب والدماغ ما يساعد على إطالة العمر.



وفي هذا الصدد، كشف الدكتور ويليام كورنويل مدير قسم أمراض القلب الرياضية في جامعة كولورادو "عندما يفكر الناس في العلامات الحيوية، فإنهم عادةً ما يفكرون في أشياء مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، ومعدل التنفس، ومستويات الأكسجين في الدم"، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت".

لياقة القلب

ومع ذلك، تدرج جمعية القلب الأمريكية أيضاً "اللياقة البدنية" كعلامة حيوية إضافية يجب مراعاتها عند تحديد الصحة العامة للمريض وخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة.

،وجدت دراسة واسعة النطاق أجرتها كليفلاند كلينيك أن انخفاض مستوى اللياقة البدنية يشكل خطراً أكبر للوفاة بمرور الوقت مقارنة بعوامل الخطر التقليدية الأخرى التي يُفكر فيها الناس عادةً، مثل: التدخين، والسكري، ومرض الشريان التاجي، وأمراض الكلى الحادة.



صحة الدماغ

ويضيف كورنويل "فيما يتعلق بصحة الدماغ، تُشدد الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب السلوكيات الخاملة في إرشاداتها لعام 2024 بشأن الوقاية الأولية من السكتة الدماغية".

ويتابع "ويزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع زيادة مدة الجلوس على مدار اليوم، وكذلك مع زيادة مدة مشاهدة التلفزيون، وخاصةً 4 ساعات أو أكثر يومياً".

وفيما يتعلق بالتدهور المعرفي، تُشير جمعية الزهايمر إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تُقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تقارب 20%.

علاوة على ذلك، فإن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يكون أعلى بمرتين لدى الأفراد الذين يمارسون أقل قدر من الرياضة، مقارنةً بالأفراد الذين يمارسونها بكثافة.

قياس اللياقة البدنية

وبحسب كورنويل، يمكن تحديد اللياقة البدنية من خلال التحقق من أقصى امتصاص للأكسجين، وهو اختبار الجهد القلبي الرئوي، والذي يتوفر في عيادات عديد من أطباء القلب.



الجرعة المثلى من التمارين

تشارك جميع المنظمات الصحية الكبرى، مثل جمعية القلب الأمريكية، وجمعية السرطان الأمريكية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، توصيات متشابهة فيما يتعلق بكمية التمارين التي ينبغي على الناس السعي لممارستها.

وتوصي جميع هذه المنظمات بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة، أو ما لا يقل عن 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين عالية الشدة.

وتشمل التمارين متوسطة الشدة أنشطة مثل المشي السريع بمعدل بين 4-5 كم في الساعة، ولعب التنس الزوجي، أو تمشيط الفناء. وتشمل التمارين عالية الشدة أنشطة مثل الركض والسباحة.

