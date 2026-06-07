أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الصور التي جرى تداولها عبر مجموعات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، لا تمت بصلة للامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

تعليم القليوبية تنفي صحة الصور المتداولة لامتحان الهندسة

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت ما تم نشره عبر جروبات الغش الإلكتروني فور تداوله، وتم فحص الصور المتداولة بشكل عاجل للتأكد من صحتها، ليتبين أنها غير مطابقة لورقة الأسئلة الرسمية الخاصة بالامتحان.

وأشار إلى أن ما تم نشره لا يعكس الامتحان الفعلي داخل اللجان، مؤكدًا أن أعمال المتابعة والرصد مستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

متابعة مستمرة لجميع اللجان

وشددت المديرية على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات داخل مختلف الإدارات التعليمية، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بالانضباط داخل اللجان أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صور متداولة عبر تليجرام أثارت الجدل

وكانت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" قد تداولت صورًا زعمت أنها تخص امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب بدء اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب.

التأكيد على النزاهة وتكافؤ الفرص

وأكدت المصادر التعليمية أن فرق المتابعة تواصل رصد كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محاولات تستهدف الإضرار بسير العملية الامتحانية.