يلجأ كثير من الأشخاص إلى إخراج إحدى القدمين أو كلتيهما من تحت الأغطية أثناء النوم، دون إدراك السبب الحقيقي وراء هذا السلوك، الذي قد يبدو عفويا، لكنه يحمل تفسيرا علميا مرتبطا بتنظيم حرارة الجسم وتحسين جودة النوم.

وبحسب موقع health.mail.ru، توضح الدكتورة ألكسندرا كودينكو أن القدمين تلعبان دورا مهما في عملية تبريد الجسم قبل النوم، وهي خطوة ضرورية للانتقال إلى مرحلة النوم العميق.

كيف تساعد القدم في الدخول إلى النوم؟

تشير كودينكو إلى أن درجة حرارة الجسم تنخفض طبيعيا قبل النوم بنحو درجة إلى درجتين، وهو ما يساعد على الاسترخاء والدخول في النوم، وعندما لا يتمكن الجسم من فقدان الحرارة، قد تتأخر هذه العملية، ما يؤدي إلى الأرق.

لماذا يعد كشف القدمين فعالا؟

تحتوي القدمين على أوعية دموية خاصة تعرف باسم المفاغرات الشريانية الوريدية، وهي تساعد على نقل الحرارة من داخل الجسم إلى سطح الجلد.

وعند كشف القدمين، يبرد الدم بسرعة أكبر، ثم يعود إلى الجسم ليساهم في خفض حرارته تدريجيا.

ما تأثير الأغطية الثقيلة؟

تحذر الطبيبة من أن استخدام بطانيات سميكة أو شديدة الدفء قد يعيق عملية التبريد الطبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم واضطراب النوم.

في المقابل، تعمل القدم المكشوفة كمنظم حراري طبيعي يساعد على تحقيق التوازن المطلوب.

لماذا تكون القدم أكثر كفاءة في التبريد؟

تتميز باطن القدمين بأنها خالية من الشعر، ما يجعل فقدان الحرارة أكثر فعالية مقارنة بباقي أجزاء الجسم، وهو ما يفسر الشعور السريع بالراحة عند كشفها أثناء النوم.

