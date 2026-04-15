بعد يوم من مرورها وكسرها للحصار.. الناقلة الصينية تعود إلى مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

12:25 م 15/04/2026 تعديل في 12:52 م

الناقلة ريتش ستاري

أظهرت بيانات تتبع حركة الشحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري"، الخاضعة لعقوبات أمريكية، عادت الأربعاء إلى مضيق هرمز، بعد يوم واحد فقط من مغادرتها الخليج، في مؤشر على تعثر محاولاتها تجاوز الحصار الذي فرضته واشنطن على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، وفق ما ذكرته (بي بي سي).

أمريكا تفرض حصارً بحريا على الموانئ الإيرانية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد، فرض حصار بحري على هذا النوع من السفن، عقب فشل جولة المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، ومن جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أنه خلال أول 24 ساعة من بدء تنفيذ الحصار، لم تتمكن أي سفينة من تجاوزه، مشيرة إلى أن ست سفن امتثلت للتعليمات الأمريكية وعادت إلى موانئ إيرانية.

وبحسب مسؤول أمريكي، أوقفت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، الثلاثاء، ناقلتي نفط أثناء محاولتهما مغادرة ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عُمان.

وتُعد "ريتش ستاري"، المملوكة لشركة "شنغهاي شوانرون شيبينج" الصينية، من بين السفن التي شملتها العقوبات الأمريكية بسبب تعاملها مع إيران، وكانت ضمن ما لا يقل عن ثماني سفن حاولت عبور المضيق في اليوم الأول لفرض الحصار.

يذكر أن بيانات منصة "مارين ترافيك" قد أظهرت أمس الثلاثاء الناقلة التي ترفع علم دولة مالاوي وهي تسلك مسارًا متعرجًا خلال رحلتها؛ إذ غادرت نقطة ارتكاز قبالة سواحل الشارقة بالإمارات متجهة نحو ميناء صحار العُماني، قبل أن تحاول عبور المضيق للمرة الأولى ظهر الاثنين بتوقيت جرينتش، لكنها تراجعت قرب جزيرة قشم الإيرانية.

وعادت لاحقًا لمحاولة العبور مساءً، لتنجح في اجتياز المضيق فعليًا بحلول فجر الثلاثاء، قبل أن تضطر لاحقًا للعودة مجددًا في ظل تشديد القيود الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

فيديو قد يعجبك



هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
أرني سلوت: "نخسر صلاح نهاية الموسم في صفقة انتقال حر"
بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
ترامب: جاري فتح مضيق هرمز
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير