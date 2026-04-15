تلعب التغذية دورا حاسما خلال فترة الحمل، إذ لا يقتصر تأثيرها على صحة الأم فقط، بل يمتد ليشمل نمو الجنين وتطوره، ما يجعل اختيار المشروبات اليومية أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي مخاطر محتملة.

وبحسب ما أكدته الدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، لـ مصراوي، فإن بعض المشروبات الشائعة قد تمثل خطرا على الحوامل، خاصة عند الإفراط في تناولها، مشددة على ضرورة الانتباه للكميات ونوعية المشروبات خلال هذه المرحلة الحساسة.

ما المشروبات التي يجب الحذر منها؟

تحذر الدكتورة زكية من الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، خاصة إذا تجاوزت الكمية المسموح بها يوميا.

هل تؤثر الأعشاب على الحمل؟

تشير إلى أن بعض المشروبات العشبية، رغم الاعتقاد بأنها طبيعية وآمنة، قد تكون غير مناسبة للحامل، مثل القرفة والمرمية والبابونج بكميات كبيرة، لما قد تسببه من انقباضات في الرحم أو تأثيرات هرمونية.

ماذا عن المشروبات الغازية للحوامل؟

توضح أن المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة العظام بسبب احتوائها على حمض الفوسفوريك.

هل العصائر الجاهزة آمنة للحوامل؟

تؤكد أن العصائر المعلبة قد تحتوي على مواد حافظة وسكريات مضافة، ما يقلل من قيمتها الغذائية، وقد يسبب مشكلات صحية مثل سكر الحمل، لذا يفضل الاعتماد على العصائر الطبيعية الطازجة.

ما أفضل المشروبات للحوامل؟

تنصح الدكتورة زكية أبو سليمان، بضرورة التركيز على شرب الماء بكميات كافية، إلى جانب الحليب والعصائر الطبيعية الطازجة، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والفيتامينات، التي تدعم صحة الأم والجنين.

وفي الختام، شددت على أن الاعتدال هو الأساس، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخال أي مشروب جديد إلى النظام الغذائي خلال الحمل، لضمان مرور هذه الفترة بأمان دون مضاعفات.

اقرأ أيضا:

الأشهر الأولى من الحمل.. نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأم والجنين

هذه الحالات الصحية تمنع الحامل من الصيام