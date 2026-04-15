أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ، اليوم الأربعاء، جولة دبلوماسية مكثفة تستمر أربعة أيام وتشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار تحركات إسلام أباد التمهيدية لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن شريف سيجري زيارات رسمية إلى الدول الثلاث خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2026، مشيرة إلى أن زيارتيه إلى السعودية وقطر ستتمّان في إطار ثنائي يركز على تعزيز العلاقات والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء سيشارك خلال زيارته إلى تركيا في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية، أبرزها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عدد من القادة المشاركين في المنتدى.