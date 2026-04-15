إعلان

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا

كتب : محمد جعفر

10:50 ص 15/04/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ، اليوم الأربعاء، جولة دبلوماسية مكثفة تستمر أربعة أيام وتشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار تحركات إسلام أباد التمهيدية لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن شريف سيجري زيارات رسمية إلى الدول الثلاث خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2026، مشيرة إلى أن زيارتيه إلى السعودية وقطر ستتمّان في إطار ثنائي يركز على تعزيز العلاقات والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء سيشارك خلال زيارته إلى تركيا في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية، أبرزها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عدد من القادة المشاركين في المنتدى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهباز شريف مفاوضات إيران وأمريكا باكستان والسعودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير