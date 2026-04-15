انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والزيت، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.08 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 64.95 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.56 جنيه، بتراجع 1.97 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.01 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 31.92 جنيه، بتراجع 3.32 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.21 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.19 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.78 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.05 جنيه، بتراجع 6.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.19 جنيه، بتراجع 2.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.21 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.82 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.44 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 130.67 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.72 جنيه، بزيادة 9.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.37 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.47 جنيه، بزيادة 5.9 جنيه.