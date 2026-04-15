يثير موضوع عدد ساعات النوم لدى كبار السن تساؤلات واسعة، خاصة مع تزايد الشكاوى من الأرق والاستيقاظ المتكرر ليلا، ما يدفع البعض للاعتقاد بأن التقدم في العمر يتطلب ساعات نوم أطول.

وبحسب موقع "gazeta.ru"، أكد الدكتور رومان بوزينوف، أخصائي طب النوم، أن كبار السن لا يحتاجون إلى عدد ساعات نوم أكبر مقارنة بالشباب، مشيرا إلى أن التغيرات التي تطرأ على النوم مع التقدم في العمر تعد أمرا طبيعيا.

وأوضح بوزينوف أن جودة النوم تنخفض تدريجيا مع التقدم في السن، كما تقل فترات النوم العميق، ويزداد عدد مرات الاستيقاظ خلال الليل، وهي تغيرات فسيولوجية لا تستدعي القلق في معظم الحالات.

وأشار إلى أن الشعور بالإرهاق الجسدي لدى كبار السن قد يدفعهم للاعتقاد بأنهم بحاجة إلى النوم لفترات أطول، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة احتياج الجسم للنوم.

وحذر من اللجوء السريع إلى الحبوب المنومة كحل لمشكلات النوم، موضحا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى الإدمان، فضلا عن تأثيرها السلبي على القدرات المعرفية، وقد يزيد من خطر الإصابة بحالات تشبه الخرف.

ونصح أخصائي النوم بضرورة تنظيم نمط الحياة، وتجنب القيلولة خلال النهار، لأنها قد تؤثر سلبا على جودة النوم ليلا، مؤكدا أن الجسم يحتاج إلى عدد محدد من ساعات النوم، وأي زيادة لا تعني بالضرورة راحة أفضل.

