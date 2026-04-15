إعلان

مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول

كتب - محمود عبده:

10:00 ص 15/04/2026

جودة النوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يثير موضوع عدد ساعات النوم لدى كبار السن تساؤلات واسعة، خاصة مع تزايد الشكاوى من الأرق والاستيقاظ المتكرر ليلا، ما يدفع البعض للاعتقاد بأن التقدم في العمر يتطلب ساعات نوم أطول.

وبحسب موقع "gazeta.ru"، أكد الدكتور رومان بوزينوف، أخصائي طب النوم، أن كبار السن لا يحتاجون إلى عدد ساعات نوم أكبر مقارنة بالشباب، مشيرا إلى أن التغيرات التي تطرأ على النوم مع التقدم في العمر تعد أمرا طبيعيا.

وأوضح بوزينوف أن جودة النوم تنخفض تدريجيا مع التقدم في السن، كما تقل فترات النوم العميق، ويزداد عدد مرات الاستيقاظ خلال الليل، وهي تغيرات فسيولوجية لا تستدعي القلق في معظم الحالات.

وأشار إلى أن الشعور بالإرهاق الجسدي لدى كبار السن قد يدفعهم للاعتقاد بأنهم بحاجة إلى النوم لفترات أطول، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة احتياج الجسم للنوم.

وحذر من اللجوء السريع إلى الحبوب المنومة كحل لمشكلات النوم، موضحا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى الإدمان، فضلا عن تأثيرها السلبي على القدرات المعرفية، وقد يزيد من خطر الإصابة بحالات تشبه الخرف.

ونصح أخصائي النوم بضرورة تنظيم نمط الحياة، وتجنب القيلولة خلال النهار، لأنها قد تؤثر سلبا على جودة النوم ليلا، مؤكدا أن الجسم يحتاج إلى عدد محدد من ساعات النوم، وأي زيادة لا تعني بالضرورة راحة أفضل.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أقل من 5 ساعات لمدة أسبوع متواصل؟

"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟

أفضل مشروبات ليلية تساعد على النوم العميق والاسترخاء

النوم التنفس القلق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
نصائح طبية

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

"طقس شديد الحرارة ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى
أخبار مصر

5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير