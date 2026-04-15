ساعتان يوميا.. قرار جديد بتخفيف أحمال الكهرباء في باكستان

كتب : د ب أ

11:53 ص 15/04/2026

تعتزم باكستان تخفيف أحمال الكهرباء لنحو ساعتين في المساء، في إطار جهود تستهدف السيطرة على تكلفة الطاقة فيما تربك حرب إيران الدولة ذات الموارد الشحيحة في الطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

تزايد الطلب على الطاقة

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء إن الطلب يتزايد بصورة كبيرة بين الساعة 1700 مساء و 0100 صباحا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية.

ترشيد الاستهلاك بسبب حرب إيران

وسيتعين تعويض أي فجوات محتملة عن طريق الوقود الأحفوري، الذي أصبح أكثر تكلفة بعد أن عطلت الحرب في إيران تدفقات الطاقة، مما أدّى إلى دخول المنطقة في أزمة طاقة.

ومن شأن السيطرة على الأحمال أثناء هذه الفترة الحرجة الحيلولة دون ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للأسر، ووجهت الحكومة شركات توزيع الكهرباء بإطلاع المستهلكين على أي انقطاعات مجدولة للكهرباء وتجنب أي انقطاعات غير مخطط لها.

فيديو قد يعجبك



أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
أخبار مصر

حكم جديد من القضاء ضد "مستريح السيارات"
حوادث وقضايا

"ليبقى صوت لبنان حاضراً".. نانسي عجرم تتراجع عن قرار إيقاف نشاطها الفني
زووم

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
شئون عربية و دولية

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير