تعتزم باكستان تخفيف أحمال الكهرباء لنحو ساعتين في المساء، في إطار جهود تستهدف السيطرة على تكلفة الطاقة فيما تربك حرب إيران الدولة ذات الموارد الشحيحة في الطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

تزايد الطلب على الطاقة

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء إن الطلب يتزايد بصورة كبيرة بين الساعة 1700 مساء و 0100 صباحا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية.

ترشيد الاستهلاك بسبب حرب إيران

وسيتعين تعويض أي فجوات محتملة عن طريق الوقود الأحفوري، الذي أصبح أكثر تكلفة بعد أن عطلت الحرب في إيران تدفقات الطاقة، مما أدّى إلى دخول المنطقة في أزمة طاقة.

ومن شأن السيطرة على الأحمال أثناء هذه الفترة الحرجة الحيلولة دون ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للأسر، ووجهت الحكومة شركات توزيع الكهرباء بإطلاع المستهلكين على أي انقطاعات مجدولة للكهرباء وتجنب أي انقطاعات غير مخطط لها.