أمريكا تسحب مكملات غذائية شهيرة.. خطر قاتل يهدد الأطفال

كتب - محمود عبده:

12:00 م 15/04/2026

الأدوية

سحبت السلطات المختصة في الولايات المتحدة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد، بعد اكتشاف خطر محتمل للتسمم، خاصة بين الأطفال، في خطوة أثارت قلقا واسعا بشأن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أعلنت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية، أن سبب السحب يعود إلى أن العبوات غير مزودة بآلية أمان مقاومة للأطفال، ما قد يسمح بفتحها بسهولة وتناول محتواها بكميات خطيرة.

ما سبب سحب هذه المكملات؟

أوضحت الجهات الصحية أن غياب أغطية الحماية يزيد من خطر تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة في بعض الحالات.

ما المنتجات المتأثرة؟

تشمل عملية السحب عددا من العلامات التجارية، أبرزها:
Arey، Bari Life، NuLife، Bird&Be، Biote، Dr. Fuhrman، HMR Bariatric Pal، Noevir، Zenbean، وSakara، والتي بيعت بين أبريل 2023 وفبراير 2026 عبر متاجر كبرى ومنصات إلكترونية.

هل تم تسجيل إصابات؟

أكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة حتى الآن، إلا أنها شددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات لتجنب أي مخاطر مستقبلية.

لماذا يمثل الحديد خطرا عند الإفراط؟

يعد الحديد عنصرا أساسيا لإنتاج الهيموغلوبين ونقل الأكسجين في الدم، لكن زيادته قد تسبب تلف الخلايا واضطرابات خطيرة في الجسم. وتشمل أعراض التسمم المبكرة:
-الغثيان والقيء
-آلام البطن
-الإسهال

وفي الحالات الشديدة، قد يتطور الأمر إلى نزيف داخلي أو صدمة قد تهدد الحياة.

ما الإجراءات المطلوبة من المستهلكين؟

دعت السلطات إلى:

-إبعاد المكملات عن متناول الأطفال
-التواصل مع الشركة للحصول على عبوات آمنة
-إعادة المنتجات أو التخلص منها بشكل فوري

