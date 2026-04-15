

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أطراف "مشاجرة نبروه" التي وثقها مقطع فيديو متداول لمحاولة شخص الدلوف إلى مسكن باستخدام قطعة حديدية "مفتاح إصلاح إطارات".

كشف هوية أبطال فيديو محاولة اقتحام منزل بالدقهلية

وفق بيان للوزارة، تبين نشوب نزاع عائلي عنيف أسفر عن إصابة سيدة بكسر في الذراع وزوجها بجروح متفرقة بقلب نبروه، ونجحت القوات في تحديد هوية المتورطين وضبط الأداة المستخدمة فوريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حماية المواطنين وردع كافة أشكال البلطجة والترويع.

تفاصيل واقعة فيديو محاولة اقتحام منزل بالدقهلية



كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة مشاجرة نبروه بالدقهلية التي بدأت بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث نشب خلاف حاد بين زوج وزوجته، قام على إثره الأول بالتعدي على شريكة حياته بالضرب المبرح داخل العقار محل سكنهما محدثًا إصابتها بكسر.

ومن جانب آخر، استغاثت السيدة بصهرها "عامل" لنجدتها، مما دفعه للتوجه للمنزل فوريًا، علاوة على ذلك استخدم المتهم أداة حديدية "مفتاح إطارات" لمحاولة الدخول بالقوة رغبة في الانتقام من الزوج، وهو المشهد الذي أثار ذعر المارة بالمنطقة بشكل قاطع وصارم.

اعترافات أبطال فيديو اقتحام منزل بالدقهلية

أسفر التحرك الأمني السريع عن تحديد مكان أبطال فيديو اقتحام منزل بدائرة مركز شرطة نبروه وإلقاء القبض عليهم، وفي السياق ذاته واجهت الأجهزة الأمنية المتهمين بالمقطع المصور فاعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات العائلية المشار إليها، علاوة على ذلك أرشد العامل عن القطعة الحديدية المستخدمة في التعدي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.