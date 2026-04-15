بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"

كتب : صابر المحلاوي

12:01 م 15/04/2026 تعديل في 12:06 م

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع البلوجر المعروفة باسم "بيج ياسمين"، عقب إلقاء القبض عليها مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة بفحص المحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيان مدى مخالفته للقانون، إلى جانب تفريغ مقاطع الفيديو المضبوطة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمة، لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ للنائب العام يقود لضبط صانعة محتوى شهيرة بالقاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر "بيج ياسمين"، بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى الشهيرة، اتهمها فيه بنشر مقاطع مرئية اعتبرها مخالفة للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.

تفاصيل القبض على بيج ياسمين

وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقها دأبت على نشر محتوى يتضمن سلوكيات وأداءات يرى أنها تتعارض مع القيم السائدة، وتروج لظواهر غير سوية تمس صورة المرأة المصرية، من خلال الظهور بأسلوب استعراضي وصفه بأنه غير معتاد.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التصرفات، وفق ما جاء فيه، تمثل مخالفة للأعراف والتقاليد المصرية، وقد تشكل انتهاكًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور.

استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ
