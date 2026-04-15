جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الأولى

كتب : أحمد الجندي

11:31 ص 15/04/2026 تعديل في 12:41 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2026، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق موسم الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وتستمر حتى يوم السبت 20 يونيو 2026، وفق جدول زمني منظم يشمل اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مختلف المواد.

وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

السبت 16 مايو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).
الإثنين 18 مايو 2026: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأربعاء 20 مايو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).
اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

الأحد 24 مايو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

الثلاثاء 2 يونيو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

السبت 6 يونيو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الثلاثاء 9 يونيو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

السبت 13 يونيو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

الثلاثاء 16 يونيو 2026: امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

السبت 20 يونيو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا والرياضيات).

أحدث الموضوعات

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الأولى
مدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الأولى
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
ترامب: جاري فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ترامب: جاري فتح مضيق هرمز
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية
مدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026