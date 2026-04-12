كشفت الدكتورة أولجا تشيستيك، أخصائية أمراض الباطنية الروسية، أنه يجب استهلاك البيض المسلوق خلال أسبوع واحد مع ضرورة حفظه في الثلاجة لضمان سلامته وجودته.

ما الفرق بين صلاحية البيض النيء والمسلوق وكيف يمكن التحقق من سلامته؟

يبقى البيض النيء عند حفظه بشكل صحيح في الثلاجة صالحا للأكل لعدة أسابيع.

أما البيض المسلوق فمدة صلاحيته أقصر، لذلك يفضل تناوله خلال أسبوع واحد، وفي حال الشك، يعد كل من الرائحة والمظهر بعد تقشيره معيارين عمليين لتحديد صلاحيته، لذا يجب توخي الحذر عند ملاحظة أي تغيّرات غير طبيعية.

لماذا يفضل حفظ البيض في الثلاجة؟

يفضل حفظ البيض في الثلاجة لأنه يبقى صالحا للأكل لفترة أطول عند تخزينه في درجة حرارة منخفضة وثابتة، وفقا لصحيفة "نوفوستي".

أين يجب تخزين البيض داخل الثلاجة ولماذا؟

لكن يجب عدم وضع البيض على باب الثلاجة، لأن درجة الحرارة هناك تتقلب بشكل متكرر نتيجة فتح الباب، مما قد يؤدي إلى تدهور جودته بسرعة، لذلك يفضل حفظ البيض على رف قريب من الجزء الخلفي للثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أبرد وأكثر استقرارا.

لماذا يفضل حفظ البيض في عبوته الأصلية؟

يفضل حفظ البيض النيء في عبوته الأصلية، لأن الكرتون يحميه من امتصاص الروائح الغريبة ويمنع جفافه، كما يقلل من خطر التلوث.

هل يجب غسل البيض قبل تخزينه أم قبل الطهي؟

لا داعي لغسل البيض مسبقا، إذ إن ذلك قد يزيل الطبقة الواقية الطبيعية على القشرة.

وإذا كانت القشرة متضررة أو تعرض البيض للبلل وبقي لفترة طويلة، فقد يزيد ذلك من خطر دخول الجراثيم إليه، لذلك يفضل غسل البيض مباشرة قبل الطهي.

اقرأ أيضا:

هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل

تتفوق على البيض.. 5 أطعمة نباتية غنية بالبروتين



