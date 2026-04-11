يؤكد خبراء الصحة النفسية في موقع Healthline أن الطريقة التي تبدأ بها يومك تلعب دورًا كبيرًا في حالتك المزاجية وإنتاجيتك طوال اليوم فبعض العادات الصباحية البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في صحتك النفسية والجسدية، وتمنحك طاقة إيجابية تدوم لساعات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز العادات التي ينصح بها الخبراء لبدء يومك بشكل صحي ومتوازن:

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مهم؟

يُعد شرب كوب من الماء صباحًا من أفضل الطرق لتنشيط الجسم بعد ساعات النوم. فهو يساعد على ترطيب الجسم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، والتخلص من السموم، ما يمنحك بداية نشيطة ليومك.

كيف يؤثر التعرض لضوء الشمس على مزاجك؟



التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويعزز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، مما يجعلك تشعر بالنشاط والتركيز.

هل لممارسة الرياضة صباحًا فوائد نفسية؟

ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو التمدد تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إفراز هرمونات السعادة، مثل الإندورفين، مما يقلل التوتر ويزيد من الشعور بالإيجابية.

لماذا يُنصح بتناول فطور صحي؟

وجبة الإفطار المتوازنة تمنح الجسم الطاقة اللازمة لبدء اليوم، وتساعد على تحسين التركيز والقدرة على العمل يُفضل أن تحتوي على البروتين، والألياف، والدهون الصحية.

هل التخطيط لليوم يخفف التوتر؟



تخصيص بضع دقائق لتحديد أولوياتك اليومية يساعد على تقليل الشعور بالضغط، ويمنحك إحساسًا بالسيطرة والتنظيم، ما ينعكس إيجابيًا على أدائك طوال اليوم.

