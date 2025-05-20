"هتخليك رايق".. 8 عادات صباحية تغير مزاجك وتركيزك من أول ساعة

كتبت: نورهان ربيع

يعاني كثيرون من صعوبة التركيز أو أداء الأنشطة في فترة الصباح أو فور الاستيقاظ، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم، خاصة في الجانب العملي، إذ يعجزون عن القيام بأعمالهم اليومية بشكل طبيعي بسبب الشعور بالخمول والكسل.

لكن هناك عدد من العادات والأنشطة التي يمكن إدراجها في الروتين اليومي لتعزيز التركيز وزيادة النشاط، وفيما يلي نستعرض أهم هذه العادات، بحسب ما ورد في موقع rosseducation.

1- الاستيقاظ باكرًا

يأتي الاستيقاظ باكرا في مقدمة العادات الصحية التي تعزز النشاط والتركيز، فهو مفيد جدا للصحة ويمنحك وقتا كافيا للتخطيط بما ستقوم به خلال اليوم.

2- التأمل

دمج التأمل في روتينك الصباحي يُساعد على التركيز وتقليل التوتر، لذا ببضع دقائق فقط من التنفس المُركّز يمكن تحسين صفاء ذهنك وقدرتك على التركيز طوال اليوم.

3- الترطيب

ابدأ يومك بترطيب جسمك، إذ أن شرب كوب من الماء أول الصباح يُنشّط عملية الأيض ويُعيد ترطيب جسمك بعد الاستيقاظ من النوم.

4- فطور صحي الفطور

أهم وجبة في اليوم، لذا غذّي جسمك بفطور غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية، فالوجبة المتوازنة توفر مستويات طاقة مستدامة وتعزز الوظائف الإدراكية.

5- ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية في الصباح لا تُنشط جسمك فحسب، بل تُحسّن مزاجك وتُحسّن تركيزك أيضًا.

6- رتّب مهامك حسب الأولوية

خصص بضع دقائق كل صباح لترتيب مهامك اليومية حسب الأولوية، حدد المهام الأكثر أهمية وإلحاحًا، وانجزها أولًا، فإن هذا يساعدك على التركيز ويضمن إحراز تقدم نحو أهدافك الأكثر أهمية.

7- ابتعد عن وسائل التواصل

قاوم رغبتك في التحقق من هاتفك أو بريدك الإلكتروني في الصباح الباكر. بدلًا من ذلك، خصص أوقاتًا محددة خلال اليوم لتفقدهم ولكن ليس في الصباح.

8- تمرين التصور أو التخيل

خصص لحظة لتتخيل أهدافك وطموحاتك، فمثلا تخيل نفسك تُنجز مهامك بسهولة وتُحقق النجاح، هذا التصور يُهيئ عقلك للنجاح ويُعزز النشاط.

اقرا ايضا:

4 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم

7 طرق للحصول على نوم عميق- عليك اتباعها

6 أعراض خفية تشير إلى إصابتك بالحساسية

كيف تؤثر قراءة الكتب على دماغك؟

ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟