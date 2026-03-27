تؤدي التقلبات الجوية، خاصة مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة، إلى زيادة الإصابة بالسعال ونوبات الحساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صحة الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن التغيرات المفاجئة في الطقس تساهم في تهيج الشعب الهوائية وزيادة إفراز المخاط، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض السعال والحساسية، خاصة مع انتشار الفيروسات والملوثات في الهواء.

لماذا تزداد أعراض السعال والحساسية مع تغير الطقس؟

تؤثر التقلبات الجوية على الجسم بعدة طرق، أبرزها:

-تهيج الجهاز التنفسي بسبب الأتربة

-زيادة إفراز المخاط داخل الأنف

-ضعف مؤقت في المناعة

-انتشار الفيروسات في الأجواء المغلقة

كيف تحمي نفسك من السعال؟

هل السوائل الدافئة مفيدة؟

1- تساعد المشروبات الدافئة على تهدئة الحلق وتخفيف حدة السعال، كما تسهم في إذابة المخاط وتسهيل التخلص منه.

هل يجب تغطية الأنف والفم؟

2-ارتداء كمامة أو تغطية الوجه عند الخروج يقلل من استنشاق الأتربة والهواء البارد المهيج.

كيف تقلل أعراض الحساسية؟

هل تجنب الأتربة ضروري؟

1- ينصح بتقليل التعرض للغبار وحبوب اللقاح، خاصة خلال العواصف.

هل تهوية المنزل مهمة؟

2- التهوية الجيدة تقلل من تركيز الملوثات، مع الحفاظ على نظافة الأسطح باستمرار.

ما دور الغذاء والمناعة؟

يساعد النظام الغذائي الصحي في تقوية المناعة، من خلال:

-تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات

-شرب كميات كافية من الماء

-تجنب الأطعمة التي قد تهيج الحساسية

هل النوم الجيد يقلل الأعراض؟

النوم الكافي يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويقلل من شدة أعراض الحساسية والسعال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بالتوجه للطبيب في الحالات التالية:

-استمرار السعال لفترة طويلة

-صعوبة في التنفس

-تفاقم الأعراض بشكل ملحوظ

-عدم الاستجابة للعلاج المنزلي

