سماع دوي انفجارات متكررة في محيط مطار "زايد الدولي" الإماراتي بأبوظبي

كتب : مصطفى الشاعر

05:51 م 05/03/2026

مطار زايد الدولي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في نبأ عاجل نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجارات متكررة دوت في أرجاء العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح الشهود للوكالة، اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات تركزت بشكل واضح في المناطق المحيطة بـ "مطار زايد الدولي"، مما أثار حالة من الترقب والمتابعة الدقيقة للموقف الميداني هناك.

غموض حول الأسباب


ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية لتوضيح طبيعة هذه الانفجارات أو الكشف عن أسبابها.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

