رئيس أذربيجان يصدر تعليمات للجيش بالتحضير لضربات انتقامية ضد إيران

كتب : وكالات

05:49 م 05/03/2026

الرئيس الأذري إلهام علييف

اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الخميس، إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها.

وكانت وزارة خارجية أذربيجان قد اتهمت اليوم الخميس، إيران بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على جيب ناختشيفان التابع لها، وجاء في بيان للوزارة أن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من مطار في ناختشيفان وأخرى بالقرب من مدرسة.

ونفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها طائرة مسيرة باتجاه أراضي أذربيجان، ونفت إيران بشكل متكرر استهدافها البنية التحتية النفطية وأهداف مدنية أخرى في الحرب، رغم أن نيران طائراتها المسيرة وصواريخها أصابت تلك المواقع.

وسلط الحادث الضوء على علاقة أذربيجان المعقدة مع جارتها إيران، في وقت طورت فيه باكو أيضًا علاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل.

وتتصاعد مخاوف إيران من احتمال استغلال الولايات المتحدة وإسرائيل لمختلف مجموعات الأقليات العرقية في الجمهورية الإسلامية لزعزعة استقرارها بينما تتعرض لهجوم.

ويعيش في إيران أعداد كبيرة من الأذربيجانيين، وقد اتهمت طهران باكو بالسماح للمخابرات الإسرائيلية بالعمل من هناك، وسعت أذربيجان بدورها إلى تقديم تأكيدات بعدم استخدام أراضيها لشن هجوم على إيران "الجارة والصديقة".

إلهام علييف إيران وأمريكا الحرب على إيران أذربيجان الحرب على الخليج

