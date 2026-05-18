أوفد مجمع البحوث الإسلامية، وعَّاظ وواعظات لتنفيذ مهام دعويَّة وتوعويَّة بالأراضي المقدَّسة؛ لخدمة الحُجَّاج المصريين ومرافقتهم بالوعي والإرشاد خلال أداء مناسك الحج.

وأوضح المجمع في بيان، الاثنين، أن البعثة تعمل على تنظيم لقاءات توعويَّة مباشرة مع الحُجَّاج داخل مقار الإقامة، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلِّقة بأحكام المناسك وآدابها، والإجابة عن مختلِف الأسئلة والاستفسارات الشرعيَّة؛ بما يسهم في تيسير أداء المناسك وتعزيز حالة الطمأنينة لدى الحُجَّاج.

وأشار إلى أن لجنة الفتوى التابعة للبعثة أعمالها بالأراضي المقدسة، بدأت استفسارات الحُجَّاج على مدار اليوم، وتقديم الفتاوى الشرعيَّة المرتبطة بمناسك الحج، بما يراعي التيسير ورَفْع الحرج عن الحُجَّاج في مختلِف المواقف التي قد تواجههم في أثناء أداء المناسك.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إنَّ وجود وعَّاظ الأزهر وواعظاته بين الحُجَّاج يُمثِّل جانبًا مهمًّا من رسالة الأزهر الشريف في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم الإرشاد المباشر وتهيئة الأجواء المعرفيَّة والدعويَّة التي تساعد الحُجَّاج على أداء المناسك في طمأنينة ويُسر.

وأوضح أنَّ لجنة الفتوى التابعة للبعثة تتعامل مع مختلِف الاستفسارات التي تَرِد من الحُجَّاج بصورة فوريَّة، مع مراعاة طبيعة الزحام والظروف المرتبطة بأداء المناسك؛ بما يساعد الحُجَّاج على أداء شعائرهم بسهولة وعلى أكمل وجه.

وأشار إلى أنَّ البعثة ستُكثِّف برامجها التوعويَّة خلال أداء المناسك والتنقُّل بين المشاعر؛ لضمان وصول الإرشادات الشرعيَّة للحُجَّاج بصورة واضحة ومباشرة، ومساعدتهم على التعامل مع المواقف المختلفة خلال الرحلة بوعي وانضباط.