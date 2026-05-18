إعلان

رسميًا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:53 م 18/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الاثنين، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تأتي بعد إغلاق طهران للمضيق فعليًا، بالتزامن مع مساعيها لفرض رسوم على السفن مقابل عبوره، وذلك عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.

ونشر المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورًا صادرًا عن "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، أكدت فيه الهيئة الجديدة أنها ستعمل على تقديم تحديثات فورية تتعلق بعمليات مضيق هرمز، إلى جانب متابعة آخر التطورات المرتبطة به.

كما أعاد حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري نشر المحتوى ذاته عبر حسابه الرسمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران طهران الولايات المتحدة الحرس الثوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
شئون عربية و دولية

ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
16 محطة تدخل الخدمة.. النقل توسّع شبكة الأتوبيس الترددي BRT أعلى الدائري
أخبار مصر

16 محطة تدخل الخدمة.. النقل توسّع شبكة الأتوبيس الترددي BRT أعلى الدائري
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
أخبار مصر

القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
شئون عربية و دولية

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور