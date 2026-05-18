أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الاثنين، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تأتي بعد إغلاق طهران للمضيق فعليًا، بالتزامن مع مساعيها لفرض رسوم على السفن مقابل عبوره، وذلك عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.

In the Name of God



The official X account of the Persian Gulf Strait Authority (#PGSA) is now live.

Follow us for real‑time updates on the #Hormuz_Strait operations and latest developments. — PGSA | نهاد مدیریت آبراهه تنگه هرمز (@PGSA_IRAN) May 18, 2026

ونشر المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورًا صادرًا عن "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، أكدت فيه الهيئة الجديدة أنها ستعمل على تقديم تحديثات فورية تتعلق بعمليات مضيق هرمز، إلى جانب متابعة آخر التطورات المرتبطة به.

بسم الله الرحمن الرحیم



حساب رسمی مدیریت آبراه خلیج فارس (#PGSA) در ایکس به منظور اطلاع‌رسانی فعالیت‌های این سازمان آغاز به کار می‌نماید.

برای اطلاع از آخرین وضعیت #تنگه_هرمز ما را دنبال کنید. — PGSA | نهاد مدیریت آبراهه تنگه هرمز (@PGSA_IRAN) May 18, 2026

كما أعاد حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري نشر المحتوى ذاته عبر حسابه الرسمي.