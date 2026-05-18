طالب النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـمجلس النواب، جامعة الدول العربية بإحياء اتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدًا أن الدول العربية لا ينقصها الشباب ولا الأموال ولا العلماء، وإنما ينقصها الإرادة السياسية والوحدة العربية.

وأضاف داود، في كلمته بالجلسة العامة اليوم بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قائلًا: "باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وحزب الوفد من أقدم الأحزاب في العالم وهو بيت الوطنية المصرية، نرحب بمعالي المستشار عقيلة صالح".

وأوضح أنه في سنوات سابقة كانت هناك مشاركة في حركات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر، والكفاح المسلح لعمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي في ليبيا، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وشدد على أن الشعبين تربطهما علاقات مشتركة في النسب والدم والحدود، مع تقديره للدور الليبي في مقاومة الاحتلال ودعم بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.

وتابع داود أن هناك رفضًا لإقامة قواعد أجنبية في الدول العربية، ورفضًا لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، محذرًا من خطورة ذلك على تماسك العالم العربي، ومؤكدًا أن الاقتصار على الشجب والتنديد غير كافٍ، متسائلًا عن دور جامعة الدول العربية في لم شمل الدول العربية.

واختتم بتثمين الدور المصري في توحيد الجهود الليبية ولم شمل الشعب الليبي حفاظًا على وحدة ليبيا واستقرارها.