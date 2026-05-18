داود يطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك ويحذر من التدخلات الأجنبية

كتب : نشأت حمدي

01:48 م 18/05/2026

النائب محمد عبد العليم داود

طالب النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـمجلس النواب، جامعة الدول العربية بإحياء اتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدًا أن الدول العربية لا ينقصها الشباب ولا الأموال ولا العلماء، وإنما ينقصها الإرادة السياسية والوحدة العربية.

وأضاف داود، في كلمته بالجلسة العامة اليوم بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قائلًا: "باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وحزب الوفد من أقدم الأحزاب في العالم وهو بيت الوطنية المصرية، نرحب بمعالي المستشار عقيلة صالح".

وأوضح أنه في سنوات سابقة كانت هناك مشاركة في حركات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر، والكفاح المسلح لعمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي في ليبيا، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وشدد على أن الشعبين تربطهما علاقات مشتركة في النسب والدم والحدود، مع تقديره للدور الليبي في مقاومة الاحتلال ودعم بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.

وتابع داود أن هناك رفضًا لإقامة قواعد أجنبية في الدول العربية، ورفضًا لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، محذرًا من خطورة ذلك على تماسك العالم العربي، ومؤكدًا أن الاقتصار على الشجب والتنديد غير كافٍ، متسائلًا عن دور جامعة الدول العربية في لم شمل الدول العربية.

واختتم بتثمين الدور المصري في توحيد الجهود الليبية ولم شمل الشعب الليبي حفاظًا على وحدة ليبيا واستقرارها.

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات
ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)
