الكحة الجافة من الأعراض الشائعة، خاصة مع تقلبات الطقس أو الإصابة بنزلات البرد، وتسبب إزعاجا كبيرا للمصابين، ما يدفع الكثيرين للبحث عن وسائل طبيعية لتخفيفها دون اللجوء إلى الأدوية.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكحة الجافة غالبا ما تنتج عن تهيج الحلق أو عدوى فيروسية، مؤكدا أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تساعد بشكل فعال في تهدئة الأعراض ودعم التعافي.

هل الماء الدافئ بالليمون يعالج الكحة الجافة؟

وأوضح "بدران" في تصريحات لمصراوي، أن الماء الدافئ بالليمون يأتي في مقدمة هذه المشروبات، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعزز المناعة، إلى جانب قدرته على ترطيب الحلق وتقليل التهيج.

وأضاف أن العسل الطبيعي يعد من أفضل المهدئات للكحة، إذ يعمل على تغليف الحلق وتقليل الشعور بالجفاف، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى مشروبات دافئة مثل الليمون أو الأعشاب.

كيف يساعد مشروب الزنجبيل على تقليل الالتهابات؟

وأشار إلى أن مشروب الزنجبيل يساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة الجهاز التنفسي، خاصة عند تناوله دافئا، فيما يساهم مشروب النعناع في تحسين التنفس وتخفيف الاحتقان.

كما لفت إلى أهمية اليانسون، الذي يعرف بخصائصه المهدئة للكحة، إلى جانب قدرته على ترطيب الحلق وتقليل التقلصات.

وأكد بدران أن السوائل الدافئة بشكل عام تلعب دورا محوريا في تخفيف الكحة الجافة، لأنها تساعد على ترطيب الأغشية المخاطية وتقليل الإحساس بالحكة في الحلق.

وشدد على ضرورة تجنب المشروبات الباردة أو المثلجة، وكذلك الابتعاد عن التدخين أو التعرض للهواء الملوث، لأنها من العوامل التي تزيد من حدة الكحة.

