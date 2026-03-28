"سكتة العين" تثير القلق.. تحذيرات من حقن إنقاص الوزن الشهيرة

كتب - محمود عبده:

09:30 م 28/03/2026

تواجه أدوية إنقاص الوزن الحديثة، وعلى رأسها حقن "ويغوفي"، موجة جديدة من التحذيرات الطبية، بعد الكشف عن ارتباط محتمل بينها وبين حالة نادرة وخطيرة قد تؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ، فيما يُعرف إعلاميًا بـ"سكتة العين".

ووفقًا لتقارير طبية حديثة وتحليلات بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن المادة الفعالة "سيماغلوتيد" المستخدمة في هذه الأدوية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بحالة "الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني" (NAION).

ما هي "سكتة العين"؟

وفقا لصحيفة ديلي ميل، مصطلح "سكتة العين" يُستخدم لوصف حالة مرضية تحدث نتيجة ضعف أو انقطاع تدفق الدم إلى العصب البصري، ما يؤدي إلى:

-تلف الأنسجة العصبية

-فقدان مفاجئ للرؤية

-تأثر عين واحدة أو كلتا العينين

وتختلف هذه الحالة عن السكتة الدماغية، إذ لا تصاحبها أعراض مثل الشلل أو فقدان الكلام، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة في بدايتها.

ماذا كشفت الدراسة عن "ويغوفي"؟

أظهرت دراسة موسعة، استندت إلى تحليل أكثر من 30 مليون بلاغ عن آثار جانبية، أن خطر الإصابة بـ"سكتة العين" لدى مستخدمي "ويغوفي" يزيد بنحو 5 مرات

المخاطر أقل لدى مستخدمي "أوزمبيك" رغم احتوائه على نفس المادة الفعالة

لم يُرصد نفس الارتباط لدى مستخدمي "ريبلسس" الذي يُؤخذ عن طريق الفم.

لماذا قد تتأثر العين بهذه الأدوية؟

يرجح الخبراء عدة أسباب محتملة، أبرزها:

هل الجرعات العالية عامل خطر؟

1- حقن "ويغوفي" تُستخدم بجرعات أعلى، ما يؤدي إلى تركيز أكبر في الدم.

هل ضغط الدم له دور؟

2- قد تسبب هذه الأدوية تقلبات في ضغط الدم، ما يؤثر على الأوعية الدقيقة المغذية للشبكية.

هل فقدان الوزن السريع مؤثر؟

3- سرعة فقدان الوزن قد تُربك التوازن الهرموني والجهاز العصبي، ما يزيد من احتمالات التأثيرات الجانبية.

هل هناك فئات أكثر عرضة للخطر؟

كشفت الدراسة مفاجأة لافتة، حيث:

-الرجال أكثر عرضة لفقدان البصر بـ3 مرات مقارنة بالنساء

-ولا يزال السبب غير واضح، وقد يرتبط بعوامل بيولوجية أو شدة السمنة.

ماذا تقول الشركة المصنعة؟

أكدت شركة "نوفو نورديسك" أن سلامة المرضى أولوية قصوى تتم متابعة الآثار الجانبية بشكل مستمر تم إدراج "NAION" كعرض محتمل في النشرات الطبية داخل الاتحاد الأوروبي.

