هاجمت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء، خربة مسعود التابعة لقرية زبدة جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ اعتدت على عدد من الأهالي، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

المستوطنين أضرموا النار في مركبة فلسطينية وأجزاء من أحد المنازل في الخربة، كما خطّوا شعارات على جدران عدد من المنازل والممتلكات، قبل انسحابهم من المكان.

وتشهد مناطق متفرقة في شمال الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، التي تترافق في كثير من الأحيان مع اقتحامات ومداهمات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات الفلسطينية.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية إصابة طفل 13 عاما، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت الطفل إلى المستشفى، وفقا للغد.