دواء السكري الشهير قد يبطئ فقدان البصر.. دراسة جديدة تكشف السر

كتب - محمود عبده :

09:00 ص 06/02/2026

العين

أظهرت دراسة حديثة أن "ميتفورمين"، الدواء الشائع لعلاج السكري، قد يقلل من تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر "AMD"، وهو السبب الأكثر شيوعا للعمى في الدول الغربية.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Open Ophthalmology، إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري والذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ويتناولون "ميتفورمين"، كانوا أقل عرضة بنسبة 37% للإصابة بالمرحلة المتوسطة من التنكس البقعي خلال خمس سنوات مقارنة بمن لا يستخدمون الدواء.

ما هو التنكس البقعي المرتبط بالعمر؟

التنكس البقعي المرتبط بالعمر مرض يصيب الشبكية المركزية "البقعة" في الجزء الخلفي من العين، ويؤدي إلى تلف الأنسجة الحساسة للضوء أو موتها.

ويظهر المرض على شكلين رئيسيين: الجاف أو الرطب الناتج عن نمو غير طبيعي للأوعية الدموية. ويصيب نحو 10-15% من الأشخاص فوق 65 عاما، ما يجعل منه السبب الأكثر شيوعا للعمى في الدول ذات الدخل المرتفع.

تفاصيل الدراسة

استندت الدراسة إلى صور عيون 2000 مشارك في برنامج فحص العين الروتيني لمرضى السكري في ليفربول على مدار خمس سنوات.

وقيم الباحثون وجود التنكس البقعي وشدته، ثم قارنوا بين مستخدمي "ميتفورمين" وغير المستخدمين، مع مراعاة العمر والجنس ومدة الإصابة بالسكري.

وأظهرت النتائج أن احتمالات الإصابة بالتنكس البقعي المتوسط خلال خمس سنوات كانت 0.63 لدى مستخدمي "ميتفورمين".

