قد يتعرض البعض لنوبات مفاجئة من انخفاض مستوى السكر في الدم، وهي حالة قد تكون مزعجة وأحيانا خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة، وتظهر هذه الحالة عادة من خلال أعراض مثل الدوخة، والتعرق، وتسارع ضربات القلب، والارتعاش، ما يتطلب تدخلا سريعا لإعادة التوازن إلى الجسم.

كيف يمكن رفع السكر بسرعة بطريقة آمنة؟

عند حدوث هبوط في مستوى السكر، ينصح بتناول أطعمة تحتوي على نحو 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، ويفضل أن تكون من مصادر طبيعية تساعد الجسم على استعادة طاقته بشكل تدريجي، بحسب موقع فيري ويل هيلث.

كيف تحافظ على استقرار مستوى السكر؟

تناول وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على عناصر غذائية متنوعة

تجنب ترك فترات طويلة دون طعام

اختيار وجبات خفيفة صحية تجمع بين البروتين والألياف

التقليل من السكريات المصنعة والمشروبات المحلاة

شرب كميات كافية من الماء يوميا

ممارسة النشاط البدني بانتظام

متابعة مستوى السكر، خاصة لمرضى السكري.

أطعمة فعالة لرفع مستوى السكر في الدم

هل عصير التفاح يرفع مستوى سكر الدم؟

عصير التفاح مشروب خفيف وسهل الهضم، ويمد الجسم بجرعة سريعة من السكريات الطبيعية.

هل الموز يرفع مستوى السكر في الدم؟

الموز خيار سريع ومفيد، لاحتوائه على سكريات طبيعية سهلة الهضم، ما يساعد على رفع مستوى الجلوكوز في الدم خلال وقت قصير.

ماذا يفعل التمر بمستوى السكر؟

التمر غني بالطاقة والسكريات، وهو من أسرع الخيارات التي يمكن أن تعيد توازن السكر عند انخفاضه.

هل يرفع الأناناس مستوى السكر في الدم؟

الأناناس من الفواكه ذات التأثير السريع، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية وسرعة امتصاصه في الجسم.

هل يرفع العنب مستوى سكر الدم؟

العنب يتميز بسهولة تناوله واحتوائه على سكريات طبيعية سريعة الامتصاص، ما يجعله مناسبا للحالات الطارئة.

اقرأ أيضا:

تحذير لمرضى القلب والسكري.. احذروا الإفراط في تناول هذا العصير يوميا

لمرضى السكري.. 6 مشروبات قد تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

يتناولها الملايين.. 4 مشروبات شهيرة قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب