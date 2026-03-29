يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ "القاتل الصامت"، لأنه في كثير من الأحيان لا يسبب أعراضًا واضحة، لكن في بعض الحالات، يرتفع بشكل حاد ومفاجئ فيما يُعرف بأزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

في هذا التقرير، نستعرض أهم العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، مع تفسير أسباب حدوثها وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic.

صداع شديد ومفاجئ

عند ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، يزداد الضغط داخل الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى صداع قوي ومفاجئ، غالبًا ما يكون مختلف عن أي صداع معتاد، وذلك لأن زيادة الضغط تؤثر على الأوعية الدقيقة في المخ، و تؤدي إلى تورم أو نزيف، ما يسبب الألم الحاد.

تشوش الرؤية أو فقدانها

يعاني بعض الأشخاص من زغللة أو ضعف مفاجئ في النظر، وأحيانًا فقدان مؤقت للرؤية، وذلك لأن ارتفاع الضغط يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يعيق وصول الدم بشكل طبيعي ويؤثر على الرؤية.

ألم شديد في الصدر

الشعور بألم أو ضغط في الصدر يكون علامة خطيرة جدًا، وذلك لأن ارتفاع الضغط يزيد العبء على القلب، و يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب ما يزيد من خطر حدوث جلطة.

ضيق في التنفس



صعوبة في التنفس أو الشعور بالاختناق دون مجهود واضح، يكون بسبب الضغط المرتفع الذي يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين أو إجهاد القلب، ما يسبب صعوبة في التنفس.

غثيان يصل لقيء مفاجئ

الشعور بالغثيان أو القيء دون سبب واضح يكون علامة تحذيرية، على ارتفاع الضغط حيث يؤثر على مراكز التحكم في المخ، خاصة تلك المرتبطة بالتوازن والجهاز الهضمي.

فقدان الوعي



يشعر بعض الأشخاص بتشوش ذهني، أو صعوبة في التركيز، أو حتى فقدان الوعي، نتيجة لنقص تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الدماغ أو حدوث تورم في أنسجته نتيجة الضغط المرتفع.

نزيف من الأنف بشكل متكرر

نزيف الأنف المفاجئ والمتكرر قد يكون مرتبطًا بارتفاع شديد في الضغط، نتيجة تمزق الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف بسبب الضغط العالي داخلها.

عدم انتظام ضربات القلب

الشعور بسرعة أو اضطراب في نبضات القلب، حيث يحاوف القلب التكيف مع الضغط المرتفع، ما يؤدي إلى زيادة معدل ضرباته أو عدم انتظامها.

متى يجب الذهاب فورًا إلى الطوارئ ؟

يجب التوجه فورًا إلى المستشفى إذا ظهرت أكثر من علامة في نفس الوقت، أو كان الصداع شديدًا وغير محتمل، أو صاحب الأعراض ألم في الصدر أو ضيق تنفس، أو حدث تشوش أو فقدان للوعي.

لماذا تعتبر هذه الحالة خطيرة ؟

ارتفاع ضغط الدم الحاد يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية، فشل القلب، تلف الكلى، وفقدان البصر، ويمكن أن تحدث خلال وقت قصير إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

اقرأ أيضا:

لحالات الضغط المنخفض .. اكسر صيامك على هذه المشروبات



4 أطعمة تحافظ على ضغط الدم والسكر خلال الصيام



خطر في رمضان.. مشروب شهير قد يرفع الضغط ويضعف العضلات