ارتفاع ضغط الدم حالة يكون فيها الضغط أعلى من المعدل الطبيعي بشكل مستمر، وقد يؤدي إذا ترك دون علاج إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، لكن ما يميزه هو أنه غالبا لا يصاحبه أي أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ولذلك يطلق عليه أحيانا "القاتل الصامت".

الأعراض الشائعة (غالبا في الحالات الشديدة)

في معظم الحالات، لا يشعر الشخص بأي أعراض حتى تصبح الحالة متقدمة أو ضغط الدم مرتفعا جدا، ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات لاحقا، مثل، بحسب مايو كلينك:

الصداع المستمر، خصوصا في الصباح

ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس

رؤية ضبابية أو تغير في الرؤية

ألم في الصدر أو ضغط في الصدر

نزيف الأنف المتكرر غير المبرر

الشعور بالدوخة أو الدوار

خفقان القلب أو اضطراب نظم القلب

التعب أو الارتباك غير المفسرين

تورم في السوائل (وذمة)، خاصة في الكاحلين أو القدمين

الغثيان أو القيء عند الضغط الشديد جدًا

علامات الطوارئ (ارتفاع الضغط بشكل حاد)

هناك حالة طبية طارئة تعرف بـ أزمة ارتفاع ضغط الدم وتحدث عندما يصل قياس ضغط الدم إلى 180/120 ملم زئبق أو أعلى، ومعها تظهر أعراض حادة تستدعي عناية طبية فورية، مثل:

ألم شديد في الصدر

ضعف مفاجئ في جانب واحد من الجسم أو صعوبة في الكلام (أعراض السكتة)

تغير شديد في الرؤية أو فقدانها

صداع حاد للغاية

صعوبة في التنفس أو غثيان وقيء حاد

هذه الأعراض تستدعي الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور عند حدوثها.

لماذا لا تشعر بالأعراض في البداية؟

في معظم الأحيان لا تظهر أعراض واضحة حتى يكون ضغط الدم مرتفعا جدا أو حتى يسبب تلفا في الأعضاء الحيوية مثل القلب أو الكليتين، لذا ينصح بقياس ضغط الدم بانتظام، خاصة عند التقدم في العمر أو وجود عوامل خطر مثل السمنة أو أمراض القلب أو السكري.

نصيحة مهمة

عدم وجود أعراض لا يعني عدم وجود المشكلة، قياس ضغط الدم بشكل دوري هو الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود ارتفاع ضغط الدم مبكرا، ويساهم ذلك بشكل كبير في الوقاية من المضاعفات الخطيرة.