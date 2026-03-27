يُعد البرتقال من أهم الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا.

ويساهم تناول هذه الفاكهة بانتظام في دعم الصحة العامة والوقاية من مشكلات صحية عدة، وتبرز أهمية فوائد البرتقال بشكل خاص مع التغيرات المستمرة والمفاجئة في حالة الطقس.

فوائد البرتقال للمناعة

أوضح موقع "هيلث لاين" الطبي أن البرتقال يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي، مما يجعله درعًا واقيًا للجسم.

ويلعب هذا الفيتامين دورًا حاسمًا في تقوية جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم الفعالة على مقاومة مختلف الأمراض والعدوى.

فوائد البرتقال للقلب

تمتد التأثيرات الإيجابية لتشمل صحة القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر.

ويحتوي البرتقال على مضادات أكسدة قوية ونسب جيدة من البوتاسيوم، وهي عناصر تساهم بقوة في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز كفاءة الدورة الدموية.

تحسين كفاءة الهضم

يتميز البرتقال بغناه الكبير بالألياف الغذائية المفيدة للمعدة والأمعاء.

وتعمل هذه الألياف على تنظيم حركة الأمعاء بشكل طبيعي، مما يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي ويقلل من المشاكل والاضطرابات الهضمية الشائعة.

فوائد البرتقال للبشرة

يقدم فيتامين سي الموجود بوفرة في البرتقال دعمًا كبيرًا لصحة الجلد ومظهره.

ويحفز هذا الفيتامين الإنتاج الطبيعي للكولاجين، وهو ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

فوائد البرتقال للوزن

يُعد البرتقال خيارًا غذائيًا مثاليًا منخفض السعرات الحرارية، مما يمنح متناوله شعورًا بالشبع لفترات أطول ويساهم في تنظيم الوزن.

كما يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، مما يجعله مفيدًا جدًا في الحفاظ على ترطيب الجسم الداخلي وحمايته من الجفاف مع تقلبات الطقس.

اقرأ أيضًا:

ما أفضل وقت لشرب عصير البرتقال؟

درع المناعة.. 7 فوائد لتناول البرتقال في الشتاء