إيران تحذر جيرانها من "مؤامرة إسرائيلية للوقيعة": لا نحمل عداوة لكم

كتب : محمد جعفر

01:55 م 18/05/2026 تعديل في 02:30 م

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تقارير تحدثت عن نية الإمارات مهاجمة إيران وسفر مسؤولين إسرائيليين إليها، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح لمثل هذه التقارير بأن تصرف الانتباه عن "مصدر التهديد الحقيقي"، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إيران "لا تحمل أي عداوة تجاه دول المنطقة"، مؤكداً أن طهران تعتبر نفسها جارة لجميع دول الإقليم، وداعياً الحكومات الإقليمية إلى الحذر مما وصفها بـ"مؤامرات الأطراف الخارجية" الرامية لإثارة الانقسامات والخلافات.

انتقاد إيراني للوجود الأمريكي

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، من وجهة نظر طهران، أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب الأمن بل يسبب انعدام الاستقرار، معتبراً أن هذا الوجود يهدد فرص التنمية والازدهار في المنطقة.

وأضاف أن التحركات السياسية والأمنية الأخيرة لم تؤدِ إلا إلى منح الكيان الصهيوني مزيداً من الجرأة لمواصلة جرائمه"، على حد وصفه، مؤكداً أن أمن المنطقة يجب أن يقوم على التعاون الداخلي بين دولها.

دعوة لبناء منظومة أمن إقليمية

وشدد بقائي على ضرورة أن تعمل دول المنطقة على بناء الثقة فيما بينها، وتأسيس آلية أمنية "داخلية المنشأ"، بعيداً عن التدخلات الخارجية، معتبراً أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ومنع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

