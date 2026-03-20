بعد صوم شهر رمضان، تبدأ الكثير من الحوامل في استعادة النظام الغذائي المتوازن لتعويض الجسم عما فقده من عناصر غذائية خلال الصيام.

ومن الخضروات الطبيعية التي ينصح بتناولها بانتظام خلال هذه الفترة، يأتي الخس "الكرنب أو الملفوف" في مقدمة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لدعم صحة الأم والجنين، وتقليل مخاطر بعض المضاعفات أثناء الحمل.

ووفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، فإن الخس يحتوي على عناصر غذائية أساسية تدعم الأم والجنين بعد الصيام، وتساهم في تعزيز المناعة والهضم وتحسين امتصاص الحديد.

ما العناصر الغذائية الموجودة في الخس؟

وأوضحت استشاري طب النساء والتوليد، أن الخس غني بالفيتامينات والمعادن المهمة، مثل:

-فيتامين C: يعزز جهاز المناعة ويساعد على امتصاص الحديد.

-حمض الفوليك: ضروري لنمو الجنين ومنع تشوهات الأنبوب العصبي.

-الألياف: تحسن عملية الهضم وتقلل الإمساك، الذي يواجهه العديد من الحوامل.

-مضادات الأكسدة: تساعد على حماية خلايا الجسم من الضرر وتقليل الالتهابات.

كيف يفيد الخس صحة الحامل بعد الصوم؟

-تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ.

-دعم جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

-الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي بفضل محتواه من البوتاسيوم.

-المساهمة في الوقاية من فقر الدم عبر تعزيز امتصاص الحديد.

اقرأ أيضا:

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار

تحذير للحوامل في العيد.. أطعمة شائعة قد تهدد صحة الجنين

لا تفطر بالكحك.. 8 نصائح غذائية ضرورية في أول أيام العيد

