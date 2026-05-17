قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يتم إخطار الهيئة حتى الآن بشكل رسمي بقرار رفع أسعار بيع الكهرباء لشبكة مترو الأنفاق.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن تأثير هذه الزيادة سيظهر في فواتير المحاسبة الجديدة.

وأوضح أنه لا يمكن حساب فارق التكلفة الإجمالي على الهيئة بعد تطبيق الأسعار الجديدة، إلا بعد الاطلاع على فواتير تظهر إجمالي الاستهلاك والمبالغ المطلوبة وفق تحديث سعر بيع الكهرباء.

وحول تأثير ذلك على أسعار تذاكر المترو، أشار المصدر، إلى أن الأسعار في الوقت الحالي مستقرة كما هي بدون أي تعديلات.

هل يتم رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة الكهرباء؟

فيما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، تابع المصدر: "بالتأكيد زيادة أسعار الكهرباء للمترو سيؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك وسيزيدها، لكن قرار رفع أسعار التذاكر يتم وفق ترتيبات معينة وبقرار من الوزارة وليس هيئة الأنفاق".

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن تطبيق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء الخاصة بمحطات مترو الأنفاق.

وقد تم تحديد التعرفة الجديدة عند 189 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مقارنةً بالتعرفة السابقة البالغة 110 قروش، بزيادة قدرها 79 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.