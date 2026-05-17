متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب

كتب : محمد نصار

12:10 م 17/05/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثمار التنمية لا يمكن حصرها في توقيت محدد، مؤكدًا أن التنمية عملية مستمرة لا تتوقف، وأن الطموح الوطني ممتد بلا نهاية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، اليوم: "عشان نبقى عارفين، متى نشعر بثمار التنمية؟.. ثمار التنمية عمل دائم، والتنمية لا تنتهي والطموح لا ينتهي، في دولة تواصل تحقيق الإنجازات، مفيش توقف، والموضوع مستمر لأجيال بعد كده".

وأكد أن مسيرة البناء والتطوير في الدولة المصرية مستمرة بشكل متواصل، بما يضمن تحقيق إنجازات ممتدة عبر الأجيال القادمة.

الرئيس السيسي الدلتا الجديدة الاستصلاح الزراعي المشروعات القومية

