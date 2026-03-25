البروكلي من الخضروات المفيدة، فهو غني بالفوائد الصحية التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة.

فيما يلي، إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول البروكلي، وفقا لموقع "healthline".

كيف يدعم البروكلي صحة الدماغ؟

وفقا لموقع "healthline"، يحتوي البروكلي على مضادات أكسدة قوية ومركبات مضادة للالتهاب تساعد على إعادة بناء الخلايا العصبية التالفة، إضافة إلى تقليل فقدان الذاكرة ويحافظ على وظائف الدماغ، ما يجعله خيارا مثاليا لدعم الصحة العقلية على المدى الطويل.

كيف يحسن البروكلي صحة القلب؟

يُسهم البروكلي في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب، كما أن احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة يدعم صحة الأوعية الدموية ويقلل من المخاطر القلبية.

كيف يساعد البروكلي على تنظيم السكر والكوليسترول في الدم؟

السلفورافان، وهو مركب يتحول من الجلوكورافانين أثناء الهضم، من مضادات الأكسدة القوية التي تسهم في خفض مستويات السكر والكوليسترول، والحد من الإجهاد التأكسدي. كما يحتوي على مضادات أكسدة أخرى مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي الخلايا من التلف.

ما دوره في تحسين الهضم وصحة القولون؟

البروكلي غني بالألياف التي تدعم حركة الأمعاء الصحية وتساعد في الحفاظ على بيئة بكتيرية متوازنة في القولون، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

هل يقلل البروكلي الالتهاب؟

البروكلي من الأطعمة التي تُسهم في تقليل الالتهاب، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، مثل السولفورافان، مركب قوي مضاد للأكسدة يمكنه تقليل مستويات بعض الجزيئات الالتهابية في الجسم، مثل CRP و IL-

كما أنه غني بالفيتامين C، وفيتامين K، والمواد المغذية الأخرى التي تدعم جهاز المناعة وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب الالتهاب.

كيف يسهم البروكلي في إبطاء الشيخوخة؟

السلفورافان الموجود به يبطئ عملية الشيخوخة الكيميائية الحيوية عن طريق زيادة التعبير عن جينات مضادات الأكسدة.

ما فوائد تناول البروكلي للعظام والأسنان؟

يحتوي البروكلي على فيتامين K والكالسيوم، الضروريان للحفاظ على قوة العظام والأسنان والوقاية من مشكلات العظام المرتبطة بالتقدم في السن.

هل البروكلي مفيد أثناء الحمل؟

حمض الفوليك (فيتامين B9) الموجود في البروكلي أساسيا لتكوين الدم ونمو الجنين بشكل صحي، ما يجعله خيارا مهما في النظام الغذائي للنساء الحوامل.

