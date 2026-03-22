البروتين عنصر أساسي لبناء الجسم، حيث يسهم في تقوية العضلات والعظام، ودعم الجهاز المناعي، وإصلاح الأنسجة.

وهناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالبروتين يجب الحرص على تناولها، وفقا لـ "Verywell Health".

ما مصادر البروتين الحيواني الأكثر فائدة؟

وتشمل المصادر الحيوانية للبروتين صدور الدجاج والديك الرومي ولحم البقر الخالي من الدهون، حيث توفر نحو 18 إلى 32 جرام من البروتين لكل 100 جرام، إلى جانب الحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

هل المأكولات البحرية تحتوي على البروتين؟

وتشمل المصادر البحرية للبروتين مثل السلمون والروبيان وسمك القد، حيث تحتوي على 16 إلى 20 جراما من البروتين لكل 100 جرام، إضافة إلى أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

هل منتجات الألبان تقوي العظام؟

مثل الزبادي والجبن القريش والحليب، وتوفر البروتين مع الكالسيوم وفيتامين D، ما يدعم صحة العظام.

كم البروتين الموجود في البيضة وما أهميته؟

تحتوي كل بيضة على نحو 6 جرامات من البروتين، وهو بروتين كامل يشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للجسم.

ما المكسرات والبذور الغنية بالبروتين؟

مثل اللوز وبذور الشيا والفستق، وهي غنية بالبروتين والدهون الصحية، لكنها مرتفعة السعرات، لذا ينصح بالاعتدال في تناولها.

