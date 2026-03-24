يعاني الملايين حول العالم من الشعور بالنعاس أو التعب مباشرة بعد تناول الطعام، وهي ظاهرة شائعة تسبب الانزعاج وتؤثر على الإنتاجية اليومية.

ويربط الأطباء هذه الحالة بعدة عوامل تتعلق بنوعية الطعام، حجم الوجبة، وسرعة الهضم.

ما أسباب الشعور بالنعاس بعد الأكل؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الشعور بالنعاس بعد الأكل يرتبط غالبا بارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات والسكريات البسيطة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن ذلك يؤدي إلى إفراز هرمون الإنسولين الذي يساعد على امتصاص السكر في الخلايا، لكن هذا الانخفاض المفاجئ في السكر يسبب شعورا بالكسل والنعاس. كما تلعب الدهون الثقيلة والوجبات الكبيرة دورا في إبطاء الهضم وزيادة الشعور بالتعب.

حالات مرضية أكثر عرضة للشعور بالنعاس بعد الأكل

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد ماهر، أخصائي الغدد الصماء والسكري، أن بعض الحالات المرضية قد تزيد من هذا الشعور، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين، أو حتى مرض السكري، يكونون أكثر عرضة للشعور بالنعاس بعد تناول الطعام.

وبين "ماهر" لمصراوي، أن توقيت الوجبات وعدم الانتظام في النوم يمكن أن يزيد من حدة هذه الظاهرة.

ونصح باتباع بعض الإجراءات للحد من النعاس بعد الأكل، منها:تناول وجبات أصغر على مدار اليوم، ومزج البروتين مع الكربوهيدرات المعقدة، والابتعاد عن السكريات البسيطة، وأخذ قسط من الحركة الخفيفة بعد الوجبات لتعزيز تدفق الدم وتنشيط الجسم.

