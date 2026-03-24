التفاح يعتبر خيارا مثاليا للوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، لما له من فوائد صحية متعددة تعزز الجسم وتدعم الوقاية من الأمراض.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن التفاح غني بالفيتامينات والألياف، ويعد وجبة خفيفة مثالية تساعد على التحكم في الشهية دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

ما فوائد تناول التفاح بين الوجبات؟



وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن فوائد تناول التفاح بين الوجبات تشمل الآتي:



1- الشعور بالشبع



الألياف الذائبة وغير الذائبة الموجودة في التفاح تمنح إحساسا طويل الأمد بالشبع، ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويعزز التحكم في الوزن.



2- تنظيم مستوى السكر في الدم



السكريات الطبيعية والألياف تعمل معا على تباطؤ امتصاص الجلوكوز، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات ويحافظ على استقرار مستويات الطاقة طوال اليوم.



3- دعم صحة الجهاز الهضمي



التفاح يحفز حركة الأمعاء ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على تحسين الهضم وتجنب مشاكل الإمساك واضطرابات القولون.



4- تقوية المناعة



فيتامين سي ومضادات الأكسدة في التفاح تساهم في تعزيز جهاز المناعة، وتقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء.



5- صحة القلب



مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى تعمل على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.



6- الحفاظ على الوزن



وجبة التفاح منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ما يجعلها خيارا ممتازا لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي دون التضحية بالشعور بالشبع أو الطاقة.



7- تحسين صحة الفم والأسنان



مضغ التفاح يزيد إفراز اللعاب الذي يعمل على تنظيف الأسنان وتقليل تراكم البكتيريا، ما يساعد على الوقاية من التسوس وتحسين رائحة الفم.



8- الوقاية من السرطان



تحتوي قشور التفاح على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة، ما يقلل احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



9- تعزيز الطاقة الطبيعية



السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح تمنح الجسم دفعة من الطاقة السريعة، دون الحاجة إلى الكافيين أو السكريات المصنعة، مع الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة لفترة طويلة.

