يواجه بعض الأشخاص خاصة المرضى، مخاطر صحية أثناء موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد في هذه الأثناء.

ما الفئات الأكثر عرضة للخطر خلال موجة البرد؟

وأكد مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وخبير المناعة، أن كبار السن يجب عليهم ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات وتجنب الخروج في أوقات انخفاض درجات الحرارة، مع الالتزام بنظام غذائي غني بالفيتامينات لتعزيز المناعة.

وأضاف أن الأطفال يحتاجون لمراقبة دقيقة أثناء اللعب في الهواء البارد، مع ضرورة ارتداء طبقات متعددة لتدفئة الجسم والحفاظ على حرارة الأطراف.

وأشار خبير المناعة إلى أن مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم عليهم تجنب المجهود البدني الشديد خلال الطقس البارد ومراقبة أي أعراض قد تظهر عليهم، بينما يجب على مرضى الربو وأمراض الرئة المزمنة الالتزام بخطط العلاج، مع تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية في المنزل لتقليل الحاجة للخروج المتكرر.

واختتم "بدران" تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي دافئ وصحي غني بالسعرات والفيتامينات، وشرب المشروبات الدافئة مثل الأعشاب والزنجبيل، إلى جانب ممارسة نشاط بدني خفيف داخل المنزل، مع تجنب الرياضات الخارجية المكثفة خلال فترات البرد الشديد حفاظًا على السلامة العامة.

