البيض المصري يغزو ليبيا.. منتجو الدواجن: صدرنا 50 ألف طبق وصفقات أخرى قريبا

كتب : دينا خالد

03:32 م 12/05/2026 تعديل في 03:42 م

تصدير البيض

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن مصر بدأت تصدير بيض المائدة لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم الاتفاق على تصدير 2 "كونتينر" بكمية نحو 50 ألف طبق بيض.
وأضاف نبيل، لمصراوي، أن المفاوضات بين قطر والعراق وصلت لمراحلها الآخيرة وسيجري التنفيذ قريبا.
وأشار إلى أن المباحثات بين الإمارات والكويت مازالت مستمرة وجاري الاتفاق على الكميات والأسعار.
وأوضح نبيل، أن مواصفات المصري ذات جودة عالية وينطبق عليه جميع معاير المواصفات القياسية، كما أن الشركات المصرية تحقق قواعد الآمن والسلامة الغذائية، فضلا على أن البيض المصري سعره أقل مقارنة بدول منافسة.
وأكد نبيل، على أن بدء تصدير بيض المائدة لن يؤثر على السوق المحلي، حيث نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.
ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف نبيل، أن حجم إنتاج مصر من البيض يتجاوز 45 مليون بيضة يوميا، وهو إنتاج ضخم يغطي احتياجات السوق المحلي ويتبقى فائض للتصدير.

وأشار نبيل، إلى أن أسعار البيض، تشهد انخفاضا في السوق المحلي حيث سجل سعر طبق البيض نحو 120 جنيها بالأسواق مقابل 150 جنيها قبل شهر.

وأرجع نبيل، انخفاض الأسعار، إلى استقرار مدخلات الإنتاج كالأعلاف، وهدوء الطلب على البيض محليا.
وتابع نبيل، أن انخفاض الأسعار لا يحقق هامش ربح عادل للمنتج، لذلك الاتجاه للتصدير سيعمل على توازن السوق وحماية المنتجين.
وبحسب تصريح سابق، لـ ثروت الزيني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استثمارات قطاع الدواجن في مصر وصلت إلى حاجز 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي يستوعب أكثر من 3.5 مليون عامل، مع وجود خطط طموحة لزيادة الإنتاجية بنسبة 25% خلال المرحلة القادمة.

